غوتيريش: نواجه أخطر أزمة سلام وأمن عالميين في السنوات الأخيرة

حذر الأمين العام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، من أن العالم يواجه اليوم "أخطر أزمة سلام وأمن عالميين في السنوات الأخيرة"، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي كلمة له خلال جلسة للجمعية العامة للمنظمة، قال غوتيريش: "نواجه اليوم أخطر أزمة سلام وأمن عالميين في السنوات الأخيرة".

وأوضح أن "التطورات الأخيرة المتعلقة بأوكرانيا مصدر قلق بالغ، وتشمل تقارير عن انتهاكات متزايدة لوقف إطلاق النار عبر خط التماس، ومخاطر حقيقية لمزيد من التصعيد على الأرض".

وأردف أن "تاريخ هذا الصراع معقد بوجود روايتين متعارضتين، ولكن في الوضع الحالي هناك شيء واحد واضح: قرار الاتحاد الروسي (الإثنين) الاعتراف بما يسمى استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك ينتهك وحدة أراضي وسيادة أوكرانيا ويتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وشدد على ضرورة احترام "سلامة الأراضي والاستقلال السياسي لأوكرانيا داخل حدودها المعترف بها دوليًا ،وفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة".

ودعا غوتيريش كافة الأطراف إلى "ضبط النفس والتعقل والتهدئة".

واستطرد: "حان الوقت لوقف إطلاق النار، والعودة إلى طريق الحوار والمفاوضات، وإنقاذ الناس في أوكرانيا وخارجها من ويلات الحرب".

وحث جميع الأطراف على "السماح بوصول آمن ودون عوائق للوكالات الإنسانية، بما في ذلك المناطق غير الخاضعة لسيطرة الحكومة شرقي أوكرانيا، مع ضرورة وفاء جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي".

والأزمة الأوكرانية الروسية احتدمت إثر إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مساء الإثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع وعقوبات فرضتها بعض الدول على روسيا.

وإعتبرت دول غربية أن إعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

المصدر:يونيوز