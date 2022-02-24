إحباط مخطّط إرهابي يستهدف 3 مواقع لتجمّعات مدنية

وكشفت قوى الأمن الداخلي خريطة أماكن التجمّعات الّتي كانت تُخطّط لاستهدافها الشبكة الإرهابية، التي تمّ ضبطها، وتقع جميعها في الضاحية الجنوبية، وهي: مجمع الكاظم في حي ماضي، مجمع الليلكي، حسينية الناصر في الأوزاعي.
وقال مولوي، في مؤتمر صحافي، إنّ "أفراد الشبكة التكفيرية الإرهابية من الجنسية الفلسطينية، وهي تجنّد شباباً لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا".
وهنّأ مولوي قوى الأمن الداخلي قائلاً إنّهم "أبطال هذه العملية"، مذكّراً بما حقّقوه من "إنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس".
المصدر:يونيوز