إحباط مخطّط إرهابي يستهدف 3 مواقع لتجمّعات مدنية

أحبطت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي مخطّطاً إرهابياً لشبكة تكفيرية كانت تخطّط لتفجير سترات ناسفة وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمّعات مدنية، بحسب ما أعلن وزير الداخلية بسام مولوي.

وكشفت قوى الأمن الداخلي خريطة أماكن التجمّعات الّتي كانت تُخطّط لاستهدافها الشبكة الإرهابية، التي تمّ ضبطها، وتقع جميعها في الضاحية الجنوبية، وهي: مجمع الكاظم في حي ماضي، مجمع الليلكي، حسينية الناصر في الأوزاعي.

وقال مولوي، في مؤتمر صحافي، إنّ "أفراد الشبكة التكفيرية الإرهابية من الجنسية الفلسطينية، وهي تجنّد شباباً لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ناسفة وصواريخ كانت لتوقع العديد من الضحايا".

وهنّأ مولوي قوى الأمن الداخلي قائلاً إنّهم "أبطال هذه العملية"، مذكّراً بما حقّقوه من "إنجازات بضبط المخدرات وتفكيك شبكة التجسس".

المصدر:يونيوز