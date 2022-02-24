تدمير موقعين لإرهابيي داعش بضربة جوية في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن تدمير موقعين لتنظيم داعش الإرهابي بضربة جوية في محافظة كركوك، بواسطة طائرات F- 16 عراقية.

وذكر بيان للخلية، أن "القطعات الأمنية تستمر بواجباتها النوعية والاستباقية في مختلف قواطع المسؤولية لملاحقة ما تبقى من عناصر عصابات داعش الإرهابية، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز مكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، نفذت قيادة القوة الجوية بواسطة طائرات F_16 عراقية ضربة جوية استهدفت خلالها كهفين يستخدمان كموقعين للعناصر الإرهابية في منطقة قوشقاية ضمن محافظة كركوك".

وأضاف البيان انه "تم تدمير الوكرين بالكامل، في غضون ذلك خرجت قوة أمنية الى المكان المستهدف".

المصدر:يونيوز