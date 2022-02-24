عشرات القتلى والجرحى من عناصر الجيش السعودي اثناء محاولة تقدم فاشلة في محور نجران

تمكنَ الجيشِ واللجان الشعبيةِ اليمنية من التصدي لمحاولة تقدم فاشلة للجيشِ السعودي في مربعِ زبيد والعمدة بنجران.

ولقيَ عددٌ من عناصر الجيش ِالسعوديِّ مصرعَهم وأُصيبَ آخرون أثناءَ تقدمهم في مربع زبيد والعمدة، الذي إستمرَّ لاثنتي عشرةَ ساعةً متواصلةً بإسنادٍ من سلاح ِالجوِّ الحربيِّ والتجسّسي.

وأظهرت المشاهدُ الموثقةُ تصدّي المقاتلين اليمنيين لمحاولة التقدم الفاشلة وإستهدافَ تجمعات ِالمسلحين بالمدفعية والعياراتِ المتوسطةِ والثقيلةِ وتكبيدَهم خسائر.

وعرضت المشاهدُ لحظةَ انفجارِ إحدى العبواتِ الناسفة بعناصر الجيشِ السعوديِّ أثناء محاولة التقدم وسقوطَ قتلى وجرحى في صفوفِهم.

وبينت المشاهدُ فرارَ عددٍ من آلياتِ وأفرادِ عناصر الجيش السعودي تحت ضرباتِ الجيشِ واللجان الشعبية، رغم اسنادِ طيرانِ التحالف لمسلحيه.

المصدر:يونيوز