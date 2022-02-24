الكيان_المؤقت

تحت عناوين "التفوق في القدرة العسكرية"، و"حتمية" الهيمنة الأمريكية، و"انعدام وجود البدائل"، يستمر المحور العربي- الغربي بالاعتراف بالكيان الإسرائيلي في منطقتنا بحجة "الواقعية"، واعتبار الثورية فكرة رومانسية غير مسؤولة. الواقع أن الإقرار بـ "عدم وجود بدائل" عن "السلام مع إسرائيل" يعني تبرير كل شيء إلى ما لا نهاية. والحق أن الحديث ليس له أن يدور في فلك "البديل"، وعمليات التسوية ليس لها أن تكون "قدَرًا" لا رادّ لقضائه، وما فكرة البديل إلا عملية تضليل لحرف الأذهان عن إدراك أن هذا الكيان هو كيان غير طبيعي تم زرعه في أرض رافضة له، وأن الرفض هو رد الفعل الطبيعي، وسينتهي هذا الرفض بزوال هذا الكيان، وما هو إلا كيان مؤقت، لا جذرَ تاريخيًا له.