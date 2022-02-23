وقفة تضامنية لحركة المجاهدين دعماً لنضال المقدسيين وأهالي الشيخ جراح

نظمت حركة المجاهدين الفلسطينية بمشاركة فصائل المقاومة وقفة تضامنية للتأكيد بأن قضية القدس والشيخ جراح خط أحمر.

واكد القيادي في حركة المجاهدين نائل ابو عودة، في تصريح لوكالة يونيوز للأخبار أن قضية القدس والشيخ جراح خط أحمر، ولا يمكن السماح لهذا الاحتلال بفرض معادلة جديدة على الأرض.

واعتبر ابو عودة أن هذا الاحتلال الذي يمارس السياسة القديمة الجديدة بحق أبناء شعبنا، ستكون فصائل المقاومة وسلاح المقاومة حاضرة في الميدان لمواجهته.

وأشار الى أن معركة سيف القدس ليست بعيدة، وعندما انتصرت غزة وفتحت هذا الرابط المهم انتصرت للمقدسين وانتصرت لأهلنا في الشيخ جراح.

وأضاف ابو عودة أن قضية القدس هي القضية المركزية لكل الفلسطينيين ولكل الأمة الإسلامية.

هذا وتستمر اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي، على أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة والمتضامنين معهم، ما أدى لإصابة العديد منهم ونقل أحدهم إلى المستشفى.

كما اعتدت قوات الاحتلال على الفتى محمد العجلوني وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة بضربه وطرده من الحي، واعتقاله، فقط لأنه كان يُردد الله أكبر، وعقب ذلك ضربته بوحشيةٍ كبيرة، ما أدى لنقله إلى المستشفى.