توزيع مساعدات على الفلاحين في إطار معالجة ندرة المتساقطات المطرية

وأوضح وزير الفلاحة محمد الصديقي أنه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، سيتم توزيع 3 ملايين قنطار، على أن يتم توزيع 2.5 مليون قنطار خلال الأشهر الثلاثة التي تليها، و2 مليون قنطار في الأشهر المتبقية.

وأكد الصديقي أن الموسم الفلاحي الحالي يعتبر الأكثر عجزا في التساقطات المطرية منذ عام 1981، بنسبة 69 في المائة، إلى غاية 21 فبراير الجاري، مقارنة مع متوسط التساقطات السنوية، مشيرا في هذا الصدد إلى أن التساقطات المسجلة خلال هذه السنة لم تتجاوز 76 ملم، بينما تم تسجيل 242 ملم السنة الماضية، رغم أنها سنة عادية.

وأضاف وزير الفلاحة أن تأخر التساقطات المطرية أثر سلبا على حقينة السدود التي تراجعت من 42 في المائة إلى 32 في المائة إلى حدود 21 فبراير الجاري.

المصدر:يونيوز