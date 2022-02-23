بكين تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ومساندة مختلف فصائله

الخارجية الصينية تؤكد أنها ستواصل العمل دون كلل مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية في وقت مبكر، ومن أجل تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

أكدت الصين، أنها "ستواصل العمل دون كلل مع المجتمع الدولي، من أجل التوصل إلى تسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ ون بين، في ساعة متأخرة من ليلة الثلاثاء، إن "الصين تبرعت يوم الأحد الماضي، بـ 500 ألف جرعة من لقاحات كورونا لفلسطين، لتعزيز قدرتها على مكافحة الجائحة".

وأوضح وانغ ون بين في مؤتمر صحفي، بالعاصمة بكين، أن "هذه أحدث جهود الصين لمساعدة فلسطين في مكافحة كورونا، وتنمية الاقتصاد وتحسين رفاهية الشعب".

وأضاف أن "قضية فلسطين العادلة، جوهر الشرق الأوسط، ولذلك تدعمها الصين باتساق وقوة، وتتمثل في استعادة حقوق شعبها الوطنية المشروعة، وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، ومساندة مختلف الفصائل الفلسطينية، في تعزيز التضامن وتحقيق المصالحة الداخلية".

وتابع أن "الصين تدعو إلى عقد مؤتمر دولي للسلام بقيادة الأمم المتحدة، يشارك فيه الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن والأطراف المعنية في عملية السلام في الشرق الأوسط".

المصدر:يونيوز