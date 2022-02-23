صالح: بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الأربعاء، أن بلاده، بانهاء ملف التعويضات للكويت، طوت "فصلًا رهيبًا من الحرب العبثية لنظام الاستبداد"، على حد تعبيره.

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إنه بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي "فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد".

وكتب صالح في تغريدة له على "تويتر": "بأنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة، نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية لنظام الاستبداد ودفع ثمنها شعبنا وكل المنطقة".

وأضاف: "اليوم ينطلق العراق نحو سياسة خارجية تقوم على إقامة أفضل العلاقات مع اشقائنا وجيراننا والمجتمع الدولي ودعم امن وسلام المنطقة باعتباره مصلحة مشتركة للجميع".

وفي وقت سابق، وخلال جلسة لمجس الامن امس الثلاثاء، أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما اكد ان العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.

المصدر:يونيوز