وزارة الداخلية تعلن توقيف جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف 3 مواقع

وزارة الداخلية اللبنانية، تعلن إحباط ثلاث عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم "داعش" تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

أعلنت وزارة الداخلية اللبنانية، اليوم الأربعاء إحباط ثلاث عمليات تفجير، كانت شبكة مرتبطة بتنظيم "داعش" تعتزم تنفيذها بشكل متزامن ضد ثلاثة أهداف في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال وزير الداخلية بسام المولوي خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر قيادة قوى الأمن الداخلي، إن التفجيرات في حال حصولها كانت "ستوقع لا سمح الله الكثير من الضحايا".

وكشف مولوي انه تم "إلقاء القبض على جماعة ارهابية تكفيرية تجند شباناً في لبنان من جنسية فلسطينية لتنفيذ عمليات تفجيرية كبيرة بأحزمة ومتفجرات تحتوي على قذائف صاروخية وتنفيذ عمليات انغماسية تستهدف 3 مواقع لتجمعات مدنية" كانت ستسقط الكثير من الضحايا".

وتوجّه مولوي للأجهزة الأمنية قائلاً" "أهنئ قوى الأمن وعميد شعبة المعلومات والمدير العام على الإنجازات بضبط المخدرات الى تفكيك شبكة التجسس، وقوى الامن الداخلي هم ابطال هذه العملية".

وأشار شرح لشعبة المعلومات عن خريطة تظهر الأماكن التي كانت تخطط الشبكة التكفيرية الإرهابية تنفيذ عمليات انغماسية متزامنة فيها:

- مجمع الكاظم حي ماضي

- مجمع الليلكي

- حسينية الناصر في منطقة الأوزاعي

المصدر:يونيوز