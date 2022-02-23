رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات كربلاء

زار رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله، قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاربعاء، حيث كان في استقباله محافظ كربلاء المقدسة وقائد العمليات وضباط ركن القيادة.

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، فقد رافق يار الله بالزيارة كل من "معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر العمليات رئاسة أركان الجيش ومدير قسم الاستخبارات والأمن في قيادة القوات البرية."

وفور وصول رئيس أركان الجيش للمقر، قدم قائد عمليات كربلاء إيجازاً مفصلاً عن قاطع المسؤولية. وأبدى يار الله توجيهاته وتوصياته للقادة والآمرين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وضرورة توحيد وتنسيق العمل الأمني بين جميع القطعات المشاركة بتأمين الزيارات والمناسبات الدينية.

بعدها، تبادل رئيس أركان الجيش ومحافظ كربلاء "الشكر على مستوى التنسيق والتعاون بين المحافظة والقطعات الأمنية، حيث ثمن المحافظ الزيارات المستمرة لرئيس أركان الجيش واشرافه المباشر على تنفيذ خطط تأمين الزيارات والمناسبات الدينية".

وكانت المحطة الأخرى للزيارة، حضور رئيس أركان الجيش "المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب الذي أقامته الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تحت شعار (القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي) بحضور عدد من مسؤولي الحكومة المركزية والمحلية ورجال الدين وعدد غفير من الجماهير الذين مثلوا كافة اطياف المجتمع، وتناول المؤتمر عدداً من المواضيع والكلمات والفعاليات التي تنبذ التطرف ومكافحة عصابات داعش الإرهابية".

وفي ختام جولته، أدى رئيس أركان الجيش مراسيم زيارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية "داعياً الله عز وجل ان يحفظ العراق وجيشه وان يمن عليهم بالأمن والأمان".

المصدر:يونيوز