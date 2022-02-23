النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۷مشاهدات
‍ پ

رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات كربلاء

زار رئيس أركان الجيش العراقي، الفريق أول عبد الأمير رشيد يارالله، قيادة عمليات كربلاء، اليوم الاربعاء، حيث كان في استقباله محافظ كربلاء المقدسة وقائد العمليات وضباط ركن القيادة.
رمز الخبر: ۶۳۴۴۹
تأريخ النشر: 23 February 2022

ووفق بيان صادر عن وزارة الدفاع العراقية، فقد رافق يار الله بالزيارة كل من "معاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية ومدير الاستخبارات العسكرية وأمين سر العمليات رئاسة أركان الجيش ومدير قسم الاستخبارات والأمن في قيادة القوات البرية."

وفور وصول رئيس أركان الجيش للمقر، قدم قائد عمليات كربلاء إيجازاً مفصلاً عن قاطع المسؤولية. وأبدى يار الله توجيهاته وتوصياته للقادة والآمرين باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر وضرورة توحيد وتنسيق العمل الأمني بين جميع القطعات المشاركة بتأمين الزيارات والمناسبات الدينية.

بعدها، تبادل رئيس أركان الجيش ومحافظ كربلاء "الشكر على مستوى التنسيق والتعاون بين المحافظة والقطعات الأمنية، حيث ثمن المحافظ الزيارات المستمرة لرئيس أركان الجيش واشرافه المباشر على تنفيذ خطط تأمين الزيارات والمناسبات الدينية".

وكانت المحطة الأخرى للزيارة، حضور رئيس أركان الجيش "المؤتمر الوطني الأول للحد من التطرف والإرهاب الذي أقامته الأمانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة تحت شعار (القاعدة وداعش تهديد للسلم المجتمعي) بحضور عدد من مسؤولي الحكومة المركزية والمحلية ورجال الدين وعدد غفير من الجماهير الذين مثلوا كافة اطياف المجتمع، وتناول المؤتمر عدداً من المواضيع والكلمات والفعاليات التي تنبذ التطرف ومكافحة عصابات داعش الإرهابية".

وفي ختام جولته، أدى رئيس أركان الجيش مراسيم زيارة العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية "داعياً الله عز وجل ان يحفظ العراق وجيشه وان يمن عليهم بالأمن والأمان".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وقفة تضامنية لحركة المجاهدين دعماً لنضال المقدسيين وأهالي الشيخ جراح
أردوغان يشارك في افتتاح "ستاد السنغال" ويتبادل مع الرؤساء المشاركين بعض التمريرات الكروية
مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق بعد تسديد بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت
توزيع مساعدات على الفلاحين في إطار معالجة ندرة المتساقطات المطرية
مجلس النواب يدين الصمت العالمي إزاء جرائم قوى التحالف السعودي بحق الشعب اليمني
اليونيسف: شركات حليب الأطفال تبث رسائل مضللة وغير مثبتة تؤثر على قرار الرضاعة الطبيعية
الاتحاد الأوروبي يرسل وفدا إلى لبنان لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة
وزير خارجية العراق يثني على الدعم الكبير الذي أولاه مجلس الأمن لملف مستحقات العراق للكويت
عبداللهيان: متفائلون بمفاوضات فيينا ومستعدون لتلبية كل المتطلبات لتوفير الأمن في المنطقة
المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
بكين تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ومساندة مختلف فصائله
صالح: بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية
وزارة الداخلية تعلن توقيف جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف 3 مواقع
قاليباف أمام وفد باكستاني: أمريكا والكيان الصهيوني يسعيان لإثارة الخلافات بين الدول الاسلامية
رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات كربلاء
صحة غزة توضِّح تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع
خلاصة تحليلات: الإقتراب الإماراتي من سوريا
رئيس الاتحاد العمالي العام يدعو إلى الغاء الإحتكارات وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين
انفوغراف: تداعيات الصراع في أوكرانيا على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط
بوتين يعلن اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
قادة الإحتلال يعبرون عن غضبهم من ادارة بايدن الساعية إلى اتفاق نووي مع ايران
اعلام العدو: مسيرة حزب الله اخترقت الوعي الاسرائيلي
اليونيفل: أي عبور غير مصرّح به فوق "الخط الأزرق" هو خرق للقرار 1701 ولا حرب في الجنوب
خبراء صهاينة يحذرون من كسر التوازن في الجو مع حزب الله
المقداد: ندين محاولات التضليل الإعلامي ضد روسيا.. ولافروف: لضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا
مدبولي يستعرض المسودة النهائية لـ "استراتيجية التغيرات المناخية 2050"
إعلام الاحتلال: مُسيّرة "حسّان" أثبتت أن المعركة على الوعي انتقلت الى الجو
إسرائيل والرباط يوقعان اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة
كيان العدو يراهن على الإنتخابات في مواجهة حزب الله
حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد