الكاظمي: إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره

أكد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن إغلاق ملف القرارات الأممية بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره.

وقال الكاظمي في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "العراق كلّل جهوده على طريق علاقات طبيعية مع جيرانه وأشقائه والمجتمع الدولي بإغلاق ملف القرارات الأممية التي ترتبت على المغامرات العبثية للنظام السابق والتي دفع شعبنا أثمانها القاسية طوال 32 عاماً".

وأضاف أن "ذلك يعد بداية جديدة لاستعادة العراق دوره وحضوره من خلال رؤية الدولة وليس عبث اللا دولة".

وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارًا بالإجماع أنهى بموجبه رسميًا تفويض "لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتعويضات عن الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في 1990".

وجاء هذا القرار بعدما سدّدت بغداد كامل المبالغ المترتبة عليها للكويت وقدرها 52.4 مليار دولار.

المصدر:يونيوز