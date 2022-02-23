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تدشين الحملة القومية الكبرى لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان في البلاد

دشنت مبادرة عوافي الحملة القومية الكبرى لمكافحة المخدارات وعلاج الإدمان في السودان بقاعة الصداقة.
رمز الخبر: ۶۳۴۴۶
تأريخ النشر: 23 February 2022

وجاءت الحملة تحت شعار "سودان خال من المخدرات وشباب محصن من الادمان" ، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو وعدد من الوزراء ومنظمات المجتمع المدني.

وأكد دقلو لدى مخاطبته تدشين الحملة القومية الكبرى لمكافحة المخدرات وعلاج الإدمان خطورة إنتشار المخدرات وتزايد المتعاطين وظاهرة الإدمان بالبلاد.

وأضاف دقلو أن المعلومات المتوفرة من المؤسسات الوطنية المختصة تؤكد تزايد ظاهرة المخدرات ونخشى على اجيالنا منها مبينا أن عدد المتعاطين بلغ 275 مليون حول العالم بزيادة 22% عن العام السابق وفقا للأمم المتحدة مشيراً الى أن الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة للتصدي للظاهرة وتعزيز ضبط الحدود ومحاربة المروجين وتفعيل القوانين الرادعة تجاه الناشطين في مجال ترويج المخدرات.

وأوضح ان تزايد الظاهرة جعلهم يتبنون مبادرة عوافي للقضاء على الادمان ومحاربة المخدرات، واضاف دقلو قائلاً " نتطلع لدور كبير من مؤسساتنا الوطنية والتعليمية والاندية والاعلام والفنانين والكتاب" داعياً الجميع للمشاركة في حملات التوعية وتصميم برامج خاصة تستوعب طاقات الشباب وعدم تركهم للفراغ وتعاطي المخدرات.

وناشد دقلو الذين يزرعون المخدرات بالتوجه نحو مشاريع أخرى مطالباً المنظمات الاقليمية والدولية بتقديم جهود مشتركة مع دول الجوار للحد من تجارة المخدرات. وأعلن دقلو عن ترميم جميع مراكز الادمان بالمستشفيات وتوسيع دائرة عمل المبادرة لتشمل كل ولايات السودان من أجل سودان خال من الادمان.

المصدر:يونيوز 

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