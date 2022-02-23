العراق يخرج من البند السابع بعد دفعه جميع التعويضات للكويت

أعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خروج العراق من اجراءات الفصل السابع، بعد دفع كامل التزاماته المالية، فيما اكد ان العراق لم يعد مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً.

وقال حسين في كلمة العراق في مجلس الأمن خلال الجلسة المخصصة للاستماع لإحاطة رئيس مجلس إدارة الأمم لجنة المتحدة للتعويضات، أن "العراق اليوم يَطوي صفحة مُهمة من تاريخهُ استمرت أكثر من ثلاثين عاماً"، لافتا الى ان "العراق يسعى إلى تعزيز اُطر التعاون مع المجتمع الدولي".

وأضاف، أن "العراق قد سدد آخر دفعة وفقاً لالتزاماتهُ المالية ودفع كامل مبلغ التعويضات الواجبة"، مؤكدا انه "لم يعد العراق مطالباً بدفع أية مبالغ مالية إضافية مستقبلاً".

وأشار إلى أن "الحكومة العراقية تؤكد إن العمل مع لُجنة الأمم المتحدة للتعويضات كان نموذجاً ناجحاً للعمل المتعدد الأطراف"، مبينا ان "العراق استمر بالإيفاء بهذه الالتزامات بالكامل وفقاً للجداول الزمنية".

ويعيد هذا القرار الأمل للعراق بصياغةِ مستقبلٍ دولي ناجحٍ يضمنُ لها عقدَ الاتفاقاتِ والشراكاتِ الدوليةِ من دونِ قيود. ويؤكد أكاديميون أن خروجه من البند السابع يمنحه مكانة دولية أكبر.

المصدر:يونيوز