تبون يصل الى الكويت في أول زيارة لرئيس جزائري منذ 14 عاما لبحث العلاقات الثنائية

في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى الكويت منذ 14 عاما، وصل الرئيس عبد المجيد تبون الى الكويت للقاء المسؤولين، في خامس محطة عربية له.

وصل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الكويت، مساء امس الثلاثاء، في زيارة رسمية تستمر يومين، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس جزائري إلى الكويت منذ 14 عاما.

وكان في استقباله نائب أمير الكويت ولي العهد مشعل الأحمد الجابر الصباح، حيث عقدا لقاءً ثنائيا موسعا بحثا فيه العلاقات الثنائية بين الجزائر والكويت وسبل تعزيزها وتطويرها. كما استعرضا اخر التطورات الاقليمية والدولية.

وأوضحت الرئاسة الجزائرية، في بيان، أن زيارة الرئيس تبون إلى الكويت "تهدف إلى توطيد العلاقات الثنائية وتعزيرِ أواصر الأخوة المتأصلة، بين الشعبين الشقيقين".

وسيعقد الرئيس الجزائري وأمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح، جلسة مباحثات، على أن تختتم الزيارة بالتوقيع على عدد من الاتفاقيات بين البلدين.

والكويت خامس محطة عربية منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون مقاليد الحكم نهاية 2019، بعد كل من السعودية وتونس ومصر وقطر.

المصدر:يونيوز