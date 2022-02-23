الجيش ينجح في ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر قبل تهريبها

أعلنت القوات المسلحة المصرية تمكن عناصر حرس الحدود من إحباط إحدى عمليات التهريب لكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات الفنية بإحدى معديات قناة السويس.

وأعلنت عناصر التفتيش والكشف عن المهربات عن ضبط عربة نقل مُحمل عليها مكعبات مياه وعدد من البراميل والتي عثر بداخلها على 19 بندقية آلية، و20 خزنة لبنادق آلية و4 بنادق ألية FN، و3 رشاشات متعدد، بالإضافة إلى نظارتين ميدان و2 تليسكوب قناصة، كما تم ضبط كميات كبيرة من الذخائر بلغت 15627 ذخيرة متنوعة.

واوضحت وزارة الدفاع انه تم عرض المتهمين على جهات التحقيق المختصة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

المصدر:يونيوز