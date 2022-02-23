الرئيس فوك يستقبل المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ

استقبل الرئيس الفيتنامي نغوين شوان فوك اليوم الاربعاء، المبعوث الرئاسي الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري في هانوي، وطلب منه العمل من أجل استمرار دعم الحكومة الأمريكية لفيتنام في هذا الصدد المهم.

وأشاد رئيس فيتنام بجهود كيري للمساعدة في تعزيز العلاقات الفيتنامية الأمريكية خاصة منذ تطبيع العلاقات بينهما. كما أشاد بالنتائج المهمة للزيارات الأخيرة لفيتنام التي قام بها قادة الولايات المتحدة لا سيما الزيارة التي قامت بها نائبة الرئيس كامالا هاريس في آب 2021، والتي عززت الشراكة الشاملة بين الجانبين.

وأشار كيري إلى أن الشراكة الشاملة بين فيتنام والولايات المتحدة أصبحت جوهرية ومثمرة بشكل متزايد، حيث لا يزال هناك مجال كبير لتعاونهما بما في ذلك في الاستجابة لتغير المناخ وسوف يزيد البلدان من التعاون للتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2022 (COP 27).

وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد فيتنام خلال الانتقال إلى الطاقة النظيفة وخاصة الطاقة الشمسية وأن لديها العديد من الأفكار والمصادر المالية والقوى العاملة لمساعدة الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا في قضية تغير المناخ.

ووفقًا للمبعوث الخاص الامريكي، فانه يمكن للولايات المتحدة أيضًا مساعدة فيتنام في تنفيذ التحول الرقمي لخدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتقديرًا لكلام كيري، شدد الرئيس فوك على أن فيتنام تعمل جاهدة بشأن الاستجابة لتغير المناخ وقرر وضع حد لتوليد الطاقة باستخدام الفحم بحلول عام 2050.

وقال إن فيتنام لا تحتاج إلى التمويل فحسب بل تحتاج أيضًا إلى التكنولوجيا والقوى العاملة لتطوير مشاريع طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية وهي تأمل في استمرار مساعدة الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن فيتنام تواجه عواقب خطيرة لارتفاع مستوى سطح البحر وطالب الولايات المتحدة بإيلاء المزيد من الاهتمام لنهر الميكونج السفلي وهو المنطقة الأكثر عرضة للمشكلة.

واعلن فوك إن فيتنام تقدر جيدا المساعدة والالتزام من الحكومة الأمريكية بما في ذلك كيري نفسه، لتسوية ما بعد الحرب وتأمل أن يزيد الجانب الأمريكي الميزانية للتعامل مع عواقب العامل البرتقالي / الديوكسين، وإزالة الذخائر غير المنفجرة، ودعم المعوقين، والقضايا ذات الصلة.

واوضح إن فيتنام تتعهد بمواصلة التعاون الكامل، بروح إنسانية، في البحث عن الجنود الأمريكيين المفقودين.

وأضاف الرئيس فوك أن فيتنام ترحب بتعاون الولايات المتحدة المتزايد في منطقة آسيا والمحيط الهادئ مما يساهم بشكل أكبر في السلام والاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة.

كما طلب من كيري الاستمرار في تعزيز اهتمام الحكومة الأمريكية ومواردها وتمويلها للتعاون في التعليم والتدريب مع فيتنام بالإضافة إلى خلق ظروف مواتية للطلاب الفيتناميين في الولايات المتحدة.

المصدر:يونيوز