بوتين: أولوِياتنا مصلحة روسيا وأمن مواطنيها.. وأمننا غير قابل للتفاوض.. ومستعدون للحوار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطاب مصور بمناسبة يوم المدافع الروسي عن الوطن، إن الوضع الدولي يمر بمرحلة صعبة، مؤكدا أولوية الدفاع عن مصالح روسيا وأمن مواطنيها.

واعلن في الرسالة المصورة اليوم الاربعاء إن موسكو لا تزال مستعدة للبحث عن "حلول دبلوماسية" مع الغرب بشأن أوكرانيا - لكن مصالح روسيا وأمن مواطنيها غير قابلة للتفاوض.

واردف: "نرى مدى صعوبة الوضع الدولي وما هي المخاطر والتحديات القائمة، مثل تخفيف نظام الحد من التسلح، أو النشاط العسكري لكتلة الناتو".

واكمل: "أكرر أن مصالح روسيا وأمن مواطنينا أولوية بالنسبة لنا. لذلك سنواصل تطوير وتحسين الجيش والأسطول".

وأضاف بوتين أن الأسلحة التي توجد في المناوبة القتالية لدى الجيش الروسي لا يوجد نظير لها في العالم.

وأشاد الرئيس الروسي باستعداد القوات المسلحة الروسية للمعركة، قائلا إنه واثق من أنها ستدافع عن المصالح الوطنية للبلاد.

وأشار إلى أن الاختبارات المفاجئة والتدريبات المنتظمة واسعة النطاق أظهرت أن جاهزية وتماسك وحدات الجيش الروسي تطورت بشكل كبير.

ويصادف اليوم الأربعاء 23 شباط/فبراير العيد الوطني الروسي "حماة الوطن" حيث تشهد البلاد في هذا التاريخ من كل عام احتفالات رسمية لإحياء هذه الذكرى السنوية، بالإضافة إلى فعاليات شعبية احتفالية واسعة.

المصدر:يونيوز