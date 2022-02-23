النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۳۹مشاهدات
‍ پ

مالطا تشيد بجهود المغرب لتسوية النزاع بالصحراء المغربية وتستعرض تعزيز العلاقات الاقتصادية

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة امس وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، وبحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومالطا، فيما اشاد بارتولو بجهود المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.
رمز الخبر: ۶۳۴۳۵
تأريخ النشر: 23 February 2022

أشادت مالطا امس الثلاثاء، بالجهود التي يبذلها المغرب بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو "نُقر بالجهود التي تبذلونها للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة" بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد بارتولو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "إننا نقدر دعمكم لمجلس الأمن، ومرة أخرى، سنكون بكل تأكيد صوتا للوساطة والتفاوض والسلام ".

وبدوره، قال بوريطة إن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آخر تطورات "قضية الوحدة الترابية للمملكة والجهود المبذولة من طرف المغرب، تحت قيادة الملك المغربي محمد السادس، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي".

وأكد بوريطة أن البلدين "اتفقا على إنشاء آلية اقتصادية مشتركة للدفع بتعاونهما الاقتصادي وتعزيز علاقاتهما القنصلية، معربين عن الأمل في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتوطيد تعاونهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك."

وفي سياق آخر، حذر وزير الخارجية المغربي من خطر الفراغ المؤسساتي في ليبيا، مؤكدا أن المغرب لا يتدخل في قرارات هذه الأخيرة. وشدد على ضرورة "استمرار المؤسسات الليبية في عملها بشكل طبيعي".

كما أشار بوريطة، إلى أن المغرب لا يتدخل "في الشؤون الليبية وفي قرارات المؤسسات هناك"، مضيفا "ما يهمنا هو عودة الاستقرار".

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
وقفة تضامنية لحركة المجاهدين دعماً لنضال المقدسيين وأهالي الشيخ جراح
أردوغان يشارك في افتتاح "ستاد السنغال" ويتبادل مع الرؤساء المشاركين بعض التمريرات الكروية
مجلس الأمن يغلق ملف تعويضات العراق بعد تسديد بغداد كامل المبالغ المترتّبة عليها للكويت
توزيع مساعدات على الفلاحين في إطار معالجة ندرة المتساقطات المطرية
مجلس النواب يدين الصمت العالمي إزاء جرائم قوى التحالف السعودي بحق الشعب اليمني
اليونيسف: شركات حليب الأطفال تبث رسائل مضللة وغير مثبتة تؤثر على قرار الرضاعة الطبيعية
الاتحاد الأوروبي يرسل وفدا إلى لبنان لمراقبة الانتخابات النيابية المقبلة
وزير خارجية العراق يثني على الدعم الكبير الذي أولاه مجلس الأمن لملف مستحقات العراق للكويت
عبداللهيان: متفائلون بمفاوضات فيينا ومستعدون لتلبية كل المتطلبات لتوفير الأمن في المنطقة
المحكمة الاتحادية تؤجل البت بدعوى إعادة فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية
بكين تؤكد دعمها للشعب الفلسطيني ومساندة مختلف فصائله
صالح: بإنهاء ملف التعويضات العراقية للكويت الشقيقة نطوي فصلاً رهيباً من الحرب العبثية
وزارة الداخلية تعلن توقيف جماعة إرهابية تجند شباناً لتنفيذ عمليات انتحارية تستهدف 3 مواقع
قاليباف أمام وفد باكستاني: أمريكا والكيان الصهيوني يسعيان لإثارة الخلافات بين الدول الاسلامية
رئيس أركان الجيش يزور قيادة عمليات كربلاء
صحة غزة توضِّح تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع
خلاصة تحليلات: الإقتراب الإماراتي من سوريا
رئيس الاتحاد العمالي العام يدعو إلى الغاء الإحتكارات وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين
انفوغراف: تداعيات الصراع في أوكرانيا على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط
بوتين يعلن اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
قادة الإحتلال يعبرون عن غضبهم من ادارة بايدن الساعية إلى اتفاق نووي مع ايران
اعلام العدو: مسيرة حزب الله اخترقت الوعي الاسرائيلي
اليونيفل: أي عبور غير مصرّح به فوق "الخط الأزرق" هو خرق للقرار 1701 ولا حرب في الجنوب
خبراء صهاينة يحذرون من كسر التوازن في الجو مع حزب الله
المقداد: ندين محاولات التضليل الإعلامي ضد روسيا.. ولافروف: لضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا
مدبولي يستعرض المسودة النهائية لـ "استراتيجية التغيرات المناخية 2050"
إعلام الاحتلال: مُسيّرة "حسّان" أثبتت أن المعركة على الوعي انتقلت الى الجو
إسرائيل والرباط يوقعان اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة
كيان العدو يراهن على الإنتخابات في مواجهة حزب الله
حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد