مالطا تشيد بجهود المغرب لتسوية النزاع بالصحراء المغربية وتستعرض تعزيز العلاقات الاقتصادية

استقبل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة امس وزير الخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، وبحثا تعزيز العلاقات الاقتصادية بين المغرب ومالطا، فيما اشاد بارتولو بجهود المغرب لتسوية النزاع حول الصحراء المغربية.

أشادت مالطا امس الثلاثاء، بالجهود التي يبذلها المغرب بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وقال وزير الشؤون الخارجية والأوروبية المالطي إيفاريست بارتولو "نُقر بالجهود التي تبذلونها للمضي قدما في إطار الأمم المتحدة" بهدف التوصل إلى حل مقبول من الأطراف للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.

وأكد بارتولو، خلال مؤتمر صحفي مشترك في أعقاب مباحثاته مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، "إننا نقدر دعمكم لمجلس الأمن، ومرة أخرى، سنكون بكل تأكيد صوتا للوساطة والتفاوض والسلام ".

وبدوره، قال بوريطة إن اللقاء شكل مناسبة لاستعراض آخر تطورات "قضية الوحدة الترابية للمملكة والجهود المبذولة من طرف المغرب، تحت قيادة الملك المغربي محمد السادس، من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذا النزاع الإقليمي".

وأكد بوريطة أن البلدين "اتفقا على إنشاء آلية اقتصادية مشتركة للدفع بتعاونهما الاقتصادي وتعزيز علاقاتهما القنصلية، معربين عن الأمل في تعزيز علاقاتهما الاقتصادية وتوطيد تعاونهما في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك."

وفي سياق آخر، حذر وزير الخارجية المغربي من خطر الفراغ المؤسساتي في ليبيا، مؤكدا أن المغرب لا يتدخل في قرارات هذه الأخيرة. وشدد على ضرورة "استمرار المؤسسات الليبية في عملها بشكل طبيعي".

كما أشار بوريطة، إلى أن المغرب لا يتدخل "في الشؤون الليبية وفي قرارات المؤسسات هناك"، مضيفا "ما يهمنا هو عودة الاستقرار".

المصدر:يونيوز