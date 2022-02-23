عبداللهيان يبحث مع نظيره العماني العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية

استقبل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية العماني بدر الدين بن حمد البوسعيدي.

وعقد الوزيران جلسة مباحثات حول العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وكان قد وصل وزير الخارجية العماني، صباح اليوم إلى طهران، إذ تعد زيارته هذه أول زيارة يقوم بها لإيران بعد تولي عبد اللهيان مهام وزارة الخارجية قبل عدة أشهر.

وكان امير عبداللهيان قد زار سلطنة عمان في كانون الثاني/يناير الماضي في اطار سياسة تعزيز وترسيخ العلاقات مع الجوار التي تتبعها الحكومة واجرى محادثات مع كبار المسؤولين العمانيين حول العلاقات الثنائية وتبادل وجهات النظر معهم بشان اهم القضايا الاقليمية والدولية.

المصدر:يونيوز