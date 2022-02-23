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منظمة الصحة العالمية: انخفاض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا بنسبة 21٪ في العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها في حاجة إلى 16 مليار دولار إضافية لمساعدة الدول الفقيرة على مواجهة جائحة " كوفيد – 19".
رمز الخبر: ۶۳۴۳۳
تأريخ النشر: 23 February 2022

إنخفض عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي بنسبة 21٪ في جميع أنحاء العالم، وهو الأسبوع الثالث على التوالي، بحسب ما ذكرته منظمة الصحة العالمية.

وسجلت المنظمة في تقريرها الأسبوعي، اليوم الاربعاء، نحو 12 مليون إصابة جديدة بفيروس كورونا الأسبوع الماضي.

وتعتبر منطقة غرب المحيط الهادئ المنطقة الوحيدة التي شهدت زيادة في حالات الإصابة بكوفيد-19، بزيادة قدرها 29٪.

وأكّدت منظمة الصحة العالمية أنّ النسخة الثانية من المتحوّرة أوميكرون المسمّاة "بي ايه.2" (BA.2) والتي تنتشر خصوصاً في الدنمارك لا تتسبّب بأعراض مرضية أكثر خطورة من النسخة الأصلية "بي ايه.1" (BA.1) التي تتفشى حالياً في العالم.

بدورها قالت المسؤولة في المنظمة عن مكافحة كوفيد-19 ماريا فان كيرخوف خلال تصريح صحافي عبر وسائل التواصل الاجتماعي إننا "لا نرى أيّ فرق من حيث الخطورة بين BA.1 و BA.2 وبالتالي فالمستوى هو نفسه من حيث مخاطر الاستشفاء"،

وأضافت أنّ هذا الاستنتاج "مهمّ حقاً، لأنّه في بلدان عدّة كان هناك تفشّ كبير للنسخة BA.1 كما للنسخة BA.2".

وأوضحت أنّ هذه النتيجة خلصت إليها الإثنين لجنة استشارية من الخبراء بشأن تطوّر الفيروس المسبّب لمرض كوفيد-19.

ولفتت إلى أنّ هذه الخلاصة مطمئنة ومنتظرة بفارغ الصبر بعد المخاوف التي تسبّب بها نشر نتائج أولية لدراسة أجريت على فئران هامستر وبدت وكأنها تظهر أنّ "BA.2" تسبّبت بأشكال أكثر خطورة من المرض من النسخة "BA.1".

وقالت فان كيرخوف إنّ الباحثين الذين أعدّوا هذه الدراسة قدّموا نتائجهم إلى اللجنة. كما وإنتهزت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية الفرصة لدعوة دول العالم أجمع إلى عدم تفكيك الأجهزة التي تستخدم لكشف النسخ المتحورة الجديدة من الفيروس بالتوازي مع رفع القيود الصحيّة في الكثير من البلدان.

المصدر:يونيوز

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