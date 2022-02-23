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وفاة شخص وفقدان آخرين جراء فيضانات ضربت مناطق شرق البلاد

لقي شخص مصرعه داخل سيارته التي غمرتها المياه وفُقد عشرة آخرون اليوم الأربعاء، بعد أن تسببت الأمطار الغزيرة في شرق أستراليا في فيضانات دفعت السلطات الى إطلاق سلسلة تحذيرات طارئة على طول ساحل المحيط الهادئ.
رمز الخبر: ۶۳۴۳۲
تأريخ النشر: 23 February 2022

وقالت رئيسة وزراء ولاية كوينزلاند، أناستازيا بالاتشوك، إن جثة الرجل البالغ 60 عامًا تم العثور عليها في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، واصفة الحادث بأنه "مأساة".

وتساقطت الأمطار بمعدل نحو نصف متر (1,5 قدم) على بعض أجزاء من الولاية خلال ال24 ساعة الماضية، ما تسبب في إغلاق طرق عدة وفوضى في النقل.

وتلقت خدمات الطوارئ أكثر من مائة اتصال لطلب المساعدة، حيث تم إرسال فرق الإنقاذ لتقديم العون لعشرات السكان العالقين بسبب المياه.

وأضافت بالاتشوك أن هذه الحالة من تساقط الامطار من المحتمل أن تشكل "حدثا كبيرا" بالنسبة لجنوب شرق كوينزلاند.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن كرايغ هوكنز مدير الشرطة في منطقة "صنشاين كوست" قوله إن 10 اشخاص اعتبروا في عداد المفقودين ايضا.

وامتلأت معظم السدود في كوينزلاند التي يصل عددها الى 15، ومن المتوقع هطول المزيد من الأمطار في الأيام المقبلة.

وحذّرت الشرطة سائقي السيارات من القيادة في الطرق التي غمرتها المياه والبقاء في منازلهم، بسبب احتمال حدوث "فيضانات مفاجئة على الطرق والجسور".

وهطلت الأمطار الغزيرة أيضًا في ولاية نيو ساوث ويلز، حيث غمرت المياه أجزاء من سيدني لفترة وجيزة، أمس الثلاثاء.

وبعد سنوات عدة من الجفاف وحرائق الغابات بسبب الظروف المناخية، يختتم شرق أستراليا صيفا غزير الامطار بفضل ظاهرة اللانينا، وهي عبارة عن نمط طقس يحدث في المحيط الهادئ كل سنوات عدة .

وتزيد ظاهرة اللانينا من فرص حدوث أعاصير استوائية قبالة ساحل المحيط الهادئ في استراليا وتجلب معها معدلات أمطار فوق المتوسط، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية في البلاد.

المصدر:يونيوز

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