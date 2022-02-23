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دوجاريك يددعو الدول المانحة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن القلق من التطورات في اوكرانيا، خاصة انها تهدد حياة المدنيين، داعيًا الدول المانحة لإعطاء مبلغ 190 مليون دولار لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا.
رمز الخبر: ۶۳۴۲۷
تأريخ النشر: 23 February 2022

أطلق المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، نداءً للمانحين الدوليين لدعم اوكرانيا كي يتم تمويل خطة استجابة للحصول على مبلغ 190 مليون دولار.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي في المقر الدائم بنيويورك للصحفيين أمس الثلاثاء، قال دوجاريك: "نواصل القيام بكل ما في وسعنا على الجبهة الإنسانية، ولا نزال قلقين بشأن الوضع الإنساني للمدنيين في اوكرانيا".

وأضاف دوجاريك: "نكرر دعواتنا للمانحين لزيادة دعمهم بشكل عاجل وتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في أوكرانيا التي تسعى للحصول على 190 مليون دولار".

وتابع: كما هو الحال دائمًا، تسترشد عملياتنا الإنسانية في أوكرانيا وأماكن أخرى بالمبادئ المعترف بها دوليًا للإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلال التشغيلي.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام، حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وأعلن بوتين مساء الإثنين، اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدًا عزمه "الإعلان عن حزمة عقوبات على كيانات وأفرا

المصدر:يونيوز

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