سعيّد يبحث مع وزير تكنولوجيات الاتصال الصعوبات التي تعترض المشاركة في الاستشارة الإلكترونية

بحث الرئيس التونسي قيس سعيد، خلال لقائه امس، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي، الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية.

استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، امس الثلاثاء بقصر قرطاج، وزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي.

وتناول اللقاء، حسب بيان للرئاسة التونسية، "الصعوبات الفنية التي تعترض المواطنين والمواطنات في المشاركة في الاستشارة الشعبية الإلكترونية، وهي صعوبات بعضها ناتج عن جملة من الاختيارات الفنية التي يجب تذليلها، وبعضها مقصود من الذين يريدون تكميم الأفواه وإجهاض هذه التجربة الأولى من نوعها في تونس".

وأكّد الرئيس سعيد أن "مستقبل تونس هو بأيدي التونسيين والتونسيات، ومشاركتهم المكثّفة هي التي ستعبّد الطريق نحو مرحلة جديدة في تاريخ تونس تقوم على الإرادة الشعبية الحقيقية لا على شرعية وهميّة لفظها التونسيون والتونسيات لأنها لا تعبّر عن إرادتهم الحقيقية."

المصدر:يونيوز