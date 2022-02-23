لافروف: غوتيريش رضخ للضغط الغربي وأدلى بتصريحات حول النزاع الأوكراني لا تتماشى مع وظيفته

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال لقائه اليوم المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محملاً إياه المسؤولية عن "الرضوخ للضغط الغربي" في تصريحاته عن آخر المستجدات في أوكرانيا. فيما اعلن بيدرسون ان المستجدات في أوكرانيا قد تؤثر سلبا على النزاع السوري.

وجه وزير خارجية روسيا سيرغي لافروف انتقادات إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، محملًا إياه مسؤولية "الرضوخ للضغط الغربي" في تصريحاته عن آخر المستجدات في أوكرانيا.

وفي تصريحات في مستهل محادثاته مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، في موسكو اليوم الأربعاء، قال لافروف: "للأسف الشديد، رضخ الأمين العام للأمم المتحدة للضغط الغربي وأدلى مؤخرا ببعض التصريحات حول مستجدات الوضع في شرق أوكرانيا والتي لا تتماشى مع وظيفته وصلاحياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة".

وأضاف لافروف أنه "لم يكن هناك من قبل أي نزاع عسكري أدلى أمين عام للأمم المتحدة على خلفيته مثل هذه التصريحات بحق أي دولة"، مشيرًا الىأن موسكو كانت قد أبلغت غوتيريش عبر مندوبها في نيويورك بتقييمها لتصريحاته.

وطلب لافروف من بيدرسون نقل الموقف الروسي الرافض لتلك التصريحات إلى الأمين العام أيضًا.

وتابع: "أتطرق إلى ذلك لأنه يتعين على الأمانة العامة للأمم المتحدة في أي نزاعات، ومنها التسوية في سوريا، الالتزام بالحياد والدعوة إلى إطلاق حوار مباشر بين أطراف النزاع، وهذا ما تفعلون به في الأزمة السورية، لكن فيما يخص الوضع في أوكرانيا لن يرفع الأمين العام أبدا صوته لصالح ضرورة تطبيق اتفاقيات مينسك وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2202، التي تنص بشكل مباشر على ضرورة حل جميع المسائل بالتنسيق بين كييف ودونيتسك ولوغانسك، ولم يذكر أحد في الغرب ذلك، وللأسف خطى الأمين العام هذه الخطوة المؤسفة".

وفي الوقت نفسه، شدد عميد الدبلوماسية الروسية على أهمية الاتصالات المستمرة التي يجريها بيدرسن مع جميع أطراف النزاع، واصفا إياها "مفيدة وذا قيمة جدا"، وقال: "يؤكد على أهمية تعاوننا أننا نجتمع اليوم وسنعمل على إحراز تقدم فعلي في التسوية السورية، ولن نصرف أنظارنا عن هذه القضية، على الرغم من أن هناك محاولات في العالم، كما هو معروف، لتأجيج المواجهة في أي مسألة تقريبا تخص أنشطة روسيا".

من جانبه، أشار بيدرسون إلى أن غوتيريش في تصريحاته أكد دعم الأمم المتحدة الثابت لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها وضرورة الالتزام بميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة.

وقال المبعوث الدولي إن غوتيريش في تصريحاته أبدى قلقه إزاء قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، لافتا إلى أن الأمين العام في الوقت نفسه دعا إلى خفض التصعيد والحوار والتسوية السلمية للنزاع بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وتابع بيدرسون: "آمل، وأنا متأكد من أنه يتطلع إلى ذلك، أن يتمكن (غوتيريش) من الإسهام في تحقيق هذا الهدف أيضا، لأنني كمبعوث إلى سوريا قلق من أن ذلك قد يؤثر سلبا على النزاع السوري، لكنني آمل وأتطلع إلى ألا يحدث ذلك".

المصدر:يونيوز