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احتفال مهيب في ساحة المجد بخاباروفسك بمناسبة "يوم المدافع عن الوطن"

أقيم في ساحة المجد العسكري في مدينة خاباروفسك (أكبر مدينة في الشرق الأقصى الروسي)، احتفال مهيب بمناسبة "يوم المدافع عن الوطن".
رمز الخبر: ۶۳۴۲۴
تأريخ النشر: 23 February 2022

واجتمع ممثلون عن قيادة المنطقة العسكرية الشرقية والسلطات الإقليمية والبلدية ووكالات إنفاذ القانون وأبرشية خاباروفسك ونواب وعمال الإنقاذ بوزارة الطوارئ واليونارمية عند نصب الشعلة الخالدة.

وخلال الإحتفال، تم تكريم كرّم من لقوا حتفهم على جبهات الحرب الوطنية العظمى.

كما وضع جنود حرس السرية في المنطقة العسكرية الشرقية إكليلًا من الزهور على اللهب الأبدي، ومن ثم، قام القائم بأعمال قائد قوات الدفاع الجوي، الفريق ميخائيل نوسوليف، والحاكم ميخائيل ديجاريف، رئيس إدارة خاباروفسك سيرغي كرافتشوك، ومسؤولون آخرون بوضع الزهور النضرة.

هذا عزف موسيقى الحدث، الأوركسترا العسكرية بمقر قيادة قوات الدفاع الجوي.

وتحتفل روسيا الثلاثاء 23 شباط/فبراير من كل عام بعيد حماة الوطن، ويعود تاريخ العيد إلى العام 1922، عندما اعتمدت السلطات في روسيا السوفيتية عيدًا رسمًيا للقوات المسلحة في ذكرى تأسيس الجيش الأحمر.

وكان هذا العيد طوال الحقبة السوفيتية يسمى "عيد الجيش والأسطول البحري الحربي السوفيتيين".

أما في روسيا الحديثة، فأطلق على هذه المناسبة اسمها الحالي وهو عيد "حماة الوطن" او المدافعين عن الوطن، الذي يحيي فيه الروس ذكرى أولئك الذين ضحوا بأرواحهم في ساحات القتال دفاعًا عن الوطن، ويقيمون مختلف الفعاليات الاحتفالية تكريما واحتراما للمحاربين القدامى.

المصدر:يونيوز

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