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مادورو: فنزويلا تدعم قرار روسيا الاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك

أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو دعم بلاده الكامل للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فيما يخص الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وتأييدها إيجاد الحلول الدبلوماسية.
رمز الخبر: ۶۳۴۱۷
تأريخ النشر: 23 February 2022

وقال مادورو في سلسلة تغريدات عبر حسابه على تويتر: "راقبنا الأحداث في روسيا وأوكرانيا، ليس الآن فقط، بل راقبنا كيف تريد الولايات المتحدة وحلف الناتو التخلص من روسيا عسكريا، إيقافها وإنهاء العالم متعدد الأقطاب .. فنزويلا ستكون دائما مع بوتين وروسيا.. كل الدعم للرئيس بوتين، كل الدعم لروسيا".

وأضاف: "في أوكرانيا، ونتيجة لاضطهاد الشعب الروسي في شرق أوكرانيا، تم إعلان منطقتين على أنهما جمهوريتان شعبيتان - دونيتسك ولوغانسك، من أجل حماية نفسيهما من الإبادة على أيدي القطاعات الفاشية التي استولت على السلطة .. وبدأ نزاع صعب. وفي جميع مراحل النزاع كان هناك دائما اقتراح دبلوماسي من أجل الحوار من قبل بوتين، والذي نتج عنه اتفاقات مينسك".

ونوّه الرئيس الفنزويلي إلى أن "اليمين المتطرف الذي وصل إلى السلطة في أوكرانيا لم يكن مهتمًا أبدًا بحل النزاع من خلال الحوار، ولم يكن أبدًا مهتمًا بالسلام، واحترام روسيا. عرض بوتين الحوار عدة مرات من أجل إنشاء أساس للتفاهم المتبادل، لكن الجماعات التي وصلت إلى السلطة في أوكرانيا، فضلوا الانضمام إلى خطط التطويق العسكري لروسيا، وخطط العدوان على روسيا".

وتابع مادورو قائلاً: "لهذا فإن فنزويلا تعرب عن دعمها لبوتين في حماية السلام في روسيا والمنطقة".

وختم الرئيس الفنزويلي: "نعلن دعمنا لجميع مبادرات الحوار والبحث عن حلول دبلوماسية".

وأعلن بوتين مساء الإثنين، اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: "أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع رئيسي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدًا عزمه "الإعلان عن حزمة عقوبات على كيانات وأف

المصدر:يونيوز

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