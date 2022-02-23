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انفجار في موقع مركز التلفزة في دونيتسك والسلطات وتؤكد انه عمل إرهابي

وقع انفجار بالقرب من مركز التلفزيون في مدينة دونيتسك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، وصفته السلطات هناك بأنه "عمل إرهابي".
رمز الخبر: ۶۳۴۱۳
تأريخ النشر: 23 February 2022

دوى انفجار قوي في جمهورية دونيتسك في وقت متأخر من مساء الثلاثاء،، سُمع صداه في منطقة فوروشيلوفسكي المركزية في عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبحسب وسائل إعلامية محلية، فقد وقع الانفجار بالقرب من مبنى مؤلف من أربعة طوابق، يعود لمركز التلفزة في دونيتسك وهو مقر "القناة الجمهورية الأولى".

ووصفت سلطات جمهورية دونيتسك التفجير الذي وقع بالقرب من مركز التلفزيون في مدينة دونيتسك بأنه "عمل إرهابي".

ورجّح القائم بأعمال وزير الإعلام في دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، أن هذا التفجير "بمثابة الإنذار للصحفيين بأنه قد تكون هناك أعمال إرهابية أخرى تستهدف الصحفيين".

وأضاف أن المدير العام للمركز التلفزيوني وموظفين آخرين كانوا موجودين داخل المبنى لحظة الانفجار لكن أحدًا لم يصب بأذى.

من جانبه، قال المدير العام للقناة سيرغي بيليانيتسين: "يبدو أنها عبوة ناسفة بدائية الصنع، ألقى بها أحدهم فوق السياج"، وذكر أن الانفجار أدى إلى تحطم الزجاج في جميع طوابق المبنى.

وكانت سلطات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين قد أعلنتا في وقت سابق اليوم الاربعاء، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت نظام وقف إطلاق النار، وقصفت أراضيهما 180 مرة، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقالت بعثة جمهورية دونيتسك الشعبية بالمركز المشترك للرقابة والتنسيق بشأن نظام وقف إطلاق النار، في بيان، "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغ المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك للرقابة والتنسيق، عن 66 انتهاكًا لوقف إطلاق النار، من قبل القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت أن "قوات الأمن الأوكرانية قصفت ثلاث منشآت تابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية، في أقل من ساعة هذا الصباح. وأطلقت 28 قذيفة عيار 122 ملم و12 قنبلة من عيار 120 ملم".

كما أعلنت قيادة وحدات الدفاع الشعبي بجمهورية لوغانسك الشعبية، في بيان، أن القوات المسلحة الأوكرانية انتهكت وقف إطلاق النار في جمهورية لوهانسك الشعبية 114 مرة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت إن "أوكرانيا استخدمت بنشاط الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقيات مينسك [اتفاقيات التسوية في جنوب شرق أوكرانيا، عام 2014]، وأدى القصف إلى إلحاق أضرار بمباني سكنية وسيارة وخطوط كهرباء"؛ مشيرة إلى مقتل جندي بسبب القصف.

وتصاعد توتر الأوضاع في دونباس، بعد تبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان اتهامات بخرق “اتفاقات مينسك”، وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.

هذا ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسومين رئاسيين بشأن اعتراف روسيا بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، مؤكدًا أن القرار جاء بسبب عدم رغبة سلطات كييف بتنفيذ "اتفاقات مينسك" للتسوية في جنوب شرق البلاد.

المصدر:يونيوز

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