الشرطة في أمستردام تدهس مسلحًا احتجز رهائن في متجر لعدة ساعات

أعلنت الشرطة الهولندية أنّها أوقفت مسلّحاً بعدما احتجز لساعات رهائن في متجر "آبل ستور" في إحدى ساحات امستردام الرئيسية، مشيرةً إلى أنّ أحداً من الرهائن لم يصب بأذى.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر: "لقد نجحنا في توقيف محتجز الرهائن من خلال دهسه بسيارة أثناء خروجه راكضاً" من المتجر، محذّرة من "مشاهد عنيفة" انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لعملية صدم المسلح.

وأوضحت أنّه بعدما صدمته سيارة الشرطة، تولّى روبوت تفتيش الرجل الذي كان مستلقياً على الأرض للتأكد من خلوّه من المتفجرات.

وتابعت الشرطة في تغريدتها: "نعلم الآن أنّ المشتبه به لم يكن يحمل متفجرات على جسده والطاقم الطبي يهتمّ به الآن".

وأضافت أنها غير قادرة في الوقت الراهن على الإفصاح عن هوية المشتبه به.

واستمرّت عملية احتجاز الرهائن ساعات عدّة، مما أثار حالة من القلق والذعر في صفوف سكان المنطقة.

وكانت الشرطة أعلنت في بادئ الأمر عبر تويتر أنّ "هناك عملية احتجاز رهائن في متجر آبل ستور في لايدزبلاين" التي تشهد حركة كبيرة في أمستردام، مشيرة إلى أنّ قواتها تطوق المكان.

وأظهرت لقطات عرضت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، رجلاً مسلحاً يمسك بآخر غير مسلّح. وذكرت وسائل إعلامية أنّ شهوداً سمعوا إطلاق نار داخل متجر "آبل ستور".

وانتشرت القوى الأمنية في المكان مع وحدات متخصصة للسيطرة على الوضع بحسب ما أفادت الشرطة.

وكانت الشرطة تلقت بلاغاً بحصول سطو مسلّح عند الساعة 17,40 (16,40 ت غ). وتحوّلت السرقة إلى عملية احتجاز رهائن.

وقالت حينها: "نناشد الأشخاص المتواجدين في الأماكن المطلة على مبنى آبل ستور بالامتناع عن عرض لقطات أو عمليات بث حي حفاظا على سلامة الأشخاص المعنيين وجهود الشرطة".

المصدر:يونيوز