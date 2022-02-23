الرئيس زيلينسكي يستدعي قوات الاحتياط: لن تتنازل عن أي أراض لروسيا

الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، يعلن في خطاب للشعب عقب اجتماع في البرلمان بمشاركة الاحزاب، يعلن أنه أصدر مرسومًا يقضي باستدعاء جنود الاحتياط لفترة محددة.

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أنه أصدر مرسومًا باستدعاء عناصر الاحتياط للجيش "في المرحلة الخاصة"، مشيرًا إلى عدم ضرورة إعلان الاستنفار العام.

وقال زيلينسكي في كلمة موجهة للشعب الأوكراني، أمس الثلاثاء: "حتى اليوم لا توجد هناك حاجة للاستنفار العام. ونحتاج إلى تكملة قوام الجيش الأوكراني وغيره من التشكيلات العسكرية بسرعة".

وأضاف: "أصدرت بصفتي القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية مرسومًا حول استدعاء عناصر الاحتياط في الفترة الخاصة".

وأشار إلى أنه ستجري في البلاد كذلك تدريبات لاحتياط قوات الدفاع المحلي في أقرب وقت.

كما أبدى زيلينسكي استعداده لإنهاء الأزمة من خلال محادثات ثنائية بمشاركة قادة آخرين، مشددًا على أن أوكرانيا لن تتنازل عن أي أراض لروسيا.

ولفت إلى أن هدفه الرئيسي هو الحفاظ على سيادة ووحدة الأراضي الأوكرانية.

يأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام، حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وأعلن بوتين مساء الإثنين، اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: "أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع رئيسي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدًا عزمه "الإعلان عن حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس". كما أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

المصدر:يونيوز