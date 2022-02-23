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رئيس الوزراء يعلن فرض عقوبات على روسيا بعد اعترافها بدونيتسك ولوغانسك

الحكومة اليابانية تعلن فرض عقوبات على روسيا بسبب أفعالها في أوكرانيا، وترى أن تحركات موسكو تمثل انتهاكًا غير مقبول للسيادة الأوكرانية والقانون الدولي.
رمز الخبر: ۶۳۴۰۸
تأريخ النشر: 23 February 2022

أعلن رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستفرض عقوبات ضد روسيا بسبب اعترافها بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

وفي مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء، قال كيشيدا: "قررت بلادنا فرض العقوبات التالية: وقف إصدار التأشيرات لممثلي الجمهوريتين، وتجميد رؤوس الأموال، وحظر علاقات التصدير والاستيراد مع هاتين الجمهوريتين، وإيداع الديون السيادية الروسية الجديدة وتشغيلها".

وأضاف كيشيدا: "وسنقرر تفاصيل هذه الإجراءات وسنتخذ الإجراءات اللازمة دون تأخير".

وتابع قائلاً إن "تصرفات روسيا تضر بسيادة أوكرانيا بشكل واضح وتتعارض مع القانون الدولي. ننتقد مرة أخرى هذه التحركات ونحث روسيا بشدة على العودة إلى المناقشات الدبلوماسية"، مشيرًا أنه "لا يزال الوضع متوترًا للغاية وسنواصل مراقبته عن كثب".

وشدد على أن اليابان لديها احتياطيات كافية من النفط والغاز الطبيعي المسال حتى لا يكون هناك تأثير كبير على إمدادات الطاقة على المدى القصير.

وتصاعد التوتر في دونباس، منذ أيام، حيث تبادلت القوات الأوكرانية وسلطات دونيتسك ولوغانسك، الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار، وتعرض مناطق في إقليم دونباس إلى قصف مدفعي.

وأعلن بوتين مساء الإثنين، اعترافه باستقلال منطقتين انفصاليتين في شرق أوكرانيا، وذلك خلال خطاب بثه التلفزيون الرسمي، رغم تحذيرات الغرب من أن تلك الخطوة قد تعود على موسكو بعقوبات واسعة.

وقال بوتين: "أعتقد أنه من الضروري اتخاذ قرار تأخر كثيرًا، بالاعتراف فورًا باستقلال وسيادة كل من جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية"، قبل أن يبث التلفزيون الرسمي لقطات لتوقيعه في الكرملين مع رئيسي المنطقتين الانفصاليتين على اتفاقات للتعاون المشترك.

وقوبلت الخطوة الروسية بردود فعل غاضبة في أوروبا والولايات المتحدة، إذ ندد الاتحاد الأوروبي باعتراف بوتين بالانفصاليين في أوكرانيا واعتبر الخطوة "انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي"، مؤكدًا عزمه "الإعلان عن حزمة عقوبات على كيانات وأفراد روس". كما أعلنت واشنطن أنها ستفرض عقوبات جديدة على موسكو.

المصدر:يونيوز

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