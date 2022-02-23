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انفوغراف: تداعيات الصراع في أوكرانيا على النظام الدولي ومنطقة الشرق الأوسط
رمز الخبر:
۶۳۴۰۶
تأريخ النشر:
23 February 2022
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