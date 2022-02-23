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إسرائيل والرباط يوقعان اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة

وقعت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية اورنا باربيفائي، اليوم الاثنين، اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة بين الكيان الإسرائيلي والمغرب خلال زيارتها للمملكة.
رمز الخبر: ۶۳۴۰۳
تأريخ النشر: 22 February 2022

وقالت باربيفائي إن "الهدف من الاتفاق هو زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين من 130 مليون دولار إلى 500 مليون دولار في غضون 5 سنوات".

كما اجتمعت باربيفائي بنظيرتها المغربية نادية فتاح العلوي وبحثت معها السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار وتوسيع التعاون الجمركي.

وبدوره قال وزير التجارة والصناعة المغربي رياض مزور إن "الدولتين وضعتا اليوم الأسس لمرحلة جديدة من الشراكة المثمرة التي ستعود بالمنفعة على الطرفين"، وذلك بعد مرور عام على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

ومن بين بنود الاتفاق التسهيل على مصدرين ومستوردين، تبادل زيارات لبعثات تجارية، وإقامة لجنة اقتصادية مشتركة بين إسرائيل والمغرب.

وقال السفير الإسرائيلي في المغرب ديفيد غوفرين في تغريدة عبر "تويتر": "هنيئا لبلدينا بهذه الخطوة التاريخية، وهي توقيع اتفاقية مهمة لإرساء وتثبيت وتسريع العلاقات التجارية والاقتصادية، والتي تمت اليوم بالرباط بين السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة المغربي والسيدة اورنا باربيفائي، وزيرة الاقتصاد الإسرائيلية".

المصدر:يونيوز

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