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رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي تعلن ترشحها للإنتخابات الرئاسية المقبلة

أعلنت رئيسة الحزب الدّستوري الحر، عبير موسي، أن حزبها سينظّم تحرّكا احتجاجيا يوم 13 آذار/مارس القادم، "للدّفاع عن الدّولة وإنقاذ الشعب التونسي من الوضع الإقتصادي المتردّي الذي يعيشه".
رمز الخبر: ۶۳۴۰۲
تأريخ النشر: 22 February 2022

وجددت موسي رفض الدستور الحر "تزكية" أيّ مسار "يدوس على حقوق التونسيين ويضيّق على الحرّيات العامّة أو الفرديّة ويكرّس الانحراف بالسلطة ويتلاعب بسيادة الشعب ويزوّر إرادته، مهما كانت التّعلات المقدّمة لتبرير هذه التجاوزات الجسيمة"، حسب قولها.

كما أعلنت موسي خلال ندوة صحفية اليوم الاثنين بمقرّ الحزب، لعرض محتوى اللائحة العامة المنبثقة عن اجتماع اللجنة المركزية المنعقدة السبت الماضي، أنّ أعضاء حزبها أجمعوا على ترشيحها لتمثيل الحزب في الانتخابات الرّئاسية القادمة، وقالت في هذا السياق إنّ الدستوري الحرّ سيشارك في كل المحطّات الانتخابية وسيكون موجودا في مختلف الدّوائر الانتخابية التشريعية وكل الدّوائر الانتخابية البلدية وكذلك في الانتخابات الرّئاسية.

وبعد أن جدّدت مطالبتها بحلّ البرلمان والدعوة الفورية إلى انتخابات تشريعية مبكّرة حسب الآجال الدستورية، أكّدت عبير موسي خلال هذه الندوة الصحفية استعداد الكتلة البرلمانية لحزبها لتسهيل هذه العملية.

المصدر:يونيوز

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