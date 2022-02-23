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سلطنة عمان..تدشين أول سيارة كهربائية في السلطنة

دشنت شركة ميس للسيارات، أحدى استثمارات الصندوق العُماني للتكنولوجيا، سيارتها الكهربائية التي تعد من الابتكارات العُمانية الصاعدة لتكون بداية جديدة لقطاع السيارات الكهربائية في سلطنة عُمان.
رمز الخبر: ۶۳۴۰۱
تأريخ النشر: 22 February 2022

و"ميس" شركة عُمانية تخطط لطرح سيارة كهربائية عُمانية، وهو ما يمثل باكورة إنتاج الشركة في هذا القطاع الواعد؛ حيث صنعت الشركة نموذجا أوليا للسيارة لتلقي طلبات التصنيع، مع تخطيط الشركة لطرح 100 سيارة كمرحلة أولى.

وقال حيدر بن عدنان الزعابي مؤسس شركة "ميس" تم تقديم السيارة التي تؤكد نجاح الابتكارات العمانية وقدرتها على التميز. وأضاف أن "ميس" تساهم في بناء منظومة متكاملة من الصناعات المرتبطة بقطاع السيارات وزيادة القيمة المضافة والعوائد الاقتصادية، من خلال استغلال المواد الخام المصنعة محليًا وخلق أكثر من 800 فرصة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفير احتياجات هذا القطاع المستقبلي الواعد.

وتتميز السيارة "ميس" بتصميم فريد من نوعه إضافة لتقنيات متفوقة على مستوى عالمي، وتتوافق السيارة مع المعايير والمواصفات العالمية. والسيارة قادرة على قطع مسافة 500 كيلومتر بشحنة واحدة.

المصدر:يونيوز

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