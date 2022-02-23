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الزاملي: لجوء مسؤولين للتعيين دون العودة لمجلس الخدمة يعدّ فسادا ماليا واداريا

اكد نائب رئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ان لجوء بعض المسؤولين التنفيذيين للتعيين دون العودة لمجلس الخدمة يعدّ فسادا ماليا واداريا وسيحالون الى النزاهة والقضاء.
رمز الخبر: ۶۳۴۰۰
تأريخ النشر: 22 February 2022

وذكر بيان لمكتبه ان الزاملي استقبل بمكتبه رئيس واعضاء مجلس الخدمة الاتحادي، لمناقشة خطة عمل المجلس خلال المرحلة المقبلة، والمشاكل التي تعرقل عمله، وتقديم الدعم النيابي الكامل لخطوات عمل مجلس الخدمة الاتحادي من اجل تقديم خدمة حقيقية وحل جذري للمشاكل وفي مقدمتها البطالة.

وعدّ عضو هيئة الرئاسة لجوء بعض المسؤولين التنفيذيين للتعيين دون العودة الى مجلس الخدمة الاتحادي احدى اشكال الفساد المالي والاداري ، مشددًا على ان من يخالف شروط التعيين الخاصة بالمجلس سيحال الى النزاهة والقضاء، معتبرًا ان مجلس الخدمة اهم حلقة في جسد الدولة العراقية ويجب ان نساهم جميعًا في تقويته ، وان مجلس النواب داعم بقوة للخطوات التي من شأنها تقديم الخدمة للمواطنين وحل مشاكلهم.

ودعا الزاملي مجلس الخدمة الاتحادي الى الاعتماد على المختصين والاكفاء للاستفادة من الطاقات والقدرات والموارد البشرية ووضع الحلول لمشكلة البطالة، والعمل على استكمال اجراءات التعيين للفئات المشمولة بقانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 لاسيما اصحاب الشهادات العليا والطلبة الاوائل.

المصدر:يونيوز

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