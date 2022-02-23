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قادة الإحتلال يعبرون عن غضبهم من ادارة بايدن الساعية إلى اتفاق نووي مع ايران

عبّر كبار قادة العدو عن غضبهم الشديد من ادارة الرئيس الاميركي جو بايدن لانها تريد اغلاق الملف النووي عبر التوقيع على اتفاق مع ايران، سيؤدي الى ازدهار اقتصادها.
رمز الخبر: ۶۳۳۹۷
تأريخ النشر: 22 February 2022

مع تسليم تل ابيب بقرب ِالتوقيع ِعلى الاتفاق ِالنووي ِالجديد ِبين َايران َوالغرب لم يملك رئيس ُحكومتها نفتالي بينت وكبار ُقادتها الامنيين والعسكريين من ضبط ِمشاعر ِالغضب ِوالاحباط ِوما اعتبروه انتصارا ًكبيرا ًوفشلا ًللجهود الاسرائيلية ِفي التأثير ِعلى القرار ِالاميركي.

وبالنسبة لهؤلاء فان الاتفاق َالجديد َمع ايران َسيوسع ًمن نفوذِها في المنطقة ِوسيوصلَها الى حافة ِدولة ٍنووية ٍوسيمكن ُاقتصادَها من الازدهار ِفيما تحاول ُادارة ُالرئيس الاميركي جو بايدن اغلاق َالملف مع َايران وتجميدِه على الاقل ِفي هذه المرحلة باي ثمن ٍبسبب ِسعيها للتفرغ ِللتحديات ِالكبيرة والخطيرة ِامام َروسيا والصين ِبحسب الاوساط الصهيونية.

وقال نفتالي بينت، رئيس حكومة العدو "نحن قلقون جدا ًمما نراه في فيينا، وبالنسبة ِلاسرائيل َوكل ِالقوى التي تريد ُالاستقرار َفي الشرق الاوسط من المفترض جدا ًان يؤدي َالاتفاق ُالذي يتبلور الى شرق ِاوسط ٍاكثر َعنفا ًواقل َاستقرارا".

وقال مذيعة في القناة 12 الصهيونية "يبدو ان الاتفاق َالجديد َمع ايران سيوقع ُهذا الاسبوع وفي اسرائيل َيخشَون من ان تتحول َايران ُالى دولةِ عتبةٍ نوويةٍ، وبسبب ِالاتفاق ستتمكن ُايران ُمن التمتع ِبثمارِه المقدرة ِبمليارات ِالدولارات وهي تواصل ُتطوير َصواريخَ بالستية ٍودعم َالارهاب ِفي الشرق الاوسط."

وامام عجز ِاسرائيل َفي منع ِالاتفاق ِالنووي فان الدبلوماسية َالصهيونية تتحرك ُباقصى جهدها من اجل ِالتعديل ِولو قليلا ًعلى بعض ِبنود الاتفاق التي تتحفظ ُعليها اسرائيل ُاو انتظار ِقدوم ِرئيس ِاميركي جديد يكون ُنسخة ًعن دونالد ترمب لتعلق َعليه الامال.

وقالت غيلي كوهين، مراسلة سياسية للقناة 11 الصهيونية "بالنسبة لاسرائيل َفإن هذه ضربة ُاللحظة ِالاخيرة في محاولة ٍلإمالة ِالكفة ِفي عدة ِامور ٍتقلق ُصناعَ القرار في اسرائيل الذين يريدون رفع َالعقوبات عن ايران َبشكل ٍتدريجي لما لهذا الامر ِمن اثر ٍاقتصادي على ايران."

وقال رفيف دروكر، محلل سياسي صهيوني "اعتقد ُان اسرائيل َستسلم ُبالاتفاق ِمن دون ان يكون امامَها خيارٌ اخر. في القيادة ِالاسرائيلية يتحدثون عن هذه الادارة الاميركية الديمقراطية بمصطلحات ٍفظيعة ٍويتحدثون عن انتظار ِقدوم ِرئيس ٍجمهوري ٍليخلصَهم من الاتفاق".

اخيرا ًنقلَ اعلام ُالعدو عن مسؤولين َصهاينة ٍقولَهم ان الجهد َالاسرائيلي َسيتركز ُحاليا ًعلى تامين ِحرية ِالعمل ضد ايران ومواصلة التحرك ِسرا بالمجال ِالعسكري ضد َالبرنامج النووي ولكن من غيرِ الواضح ما اذا كان الاميركيون سيوافقون على ذلك ، بحسب الاعلام الصهيوني.

المصدر:يونيوز

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