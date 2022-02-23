رئيس الاتحاد العمالي العام يدعو إلى الغاء الإحتكارات وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين

ودعا الأسمر إلى الإلغاء الكلي للوكالات الحصرية، الذي هو إلغاء للاحتكار والتحكم بالأسواق والسلع وفق أهواء الوكيل في هذه المرحلة العصيبة التي يعيشها اللبنانيون.

وطالب الأسمر وزارة الاقتصاد بنشر أسماء المستوردين والتجار الموزعين والسوبر ماركت الذين يلجأون إلى رفع الأسعار والى عدم التقيد بالقوانين، والذين تمت إحالتهم على النيابة العامة أو الذين غرموا بمحاضر ضبط كي يتسنى لجميع فئات الشعب اللبناني الإطلاع على أسمائهم ومقاطعة أعمالهم التجارية ومطالبة الدولة والأجهزة المختصة بإقفال هذه المؤسسات بالشمع الأحمر.

المصدر:يونيوز