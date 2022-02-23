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خبراء صهاينة يحذرون من كسر التوازن في الجو مع حزب الله

حذرَ كبارُ الخبراءِ الصهاينة من كسرِ التوازنِ في الجوِّ معَ حزبِ الله في منعِ تحليقِ طائراتِ الكيانِ الحرِّ فوقَ لبنان، بعدَ نجاحِ طائرةِ حسان باختراقِ اجواءِ الكيانِ العبري.
رمز الخبر: ۶۳۳۹۵
تأريخ النشر: 22 February 2022

نحن في لبنان مرتدعون من حزب الله ونسير معه في لبنان كمن يسير على البيض، هذا ما خلص اليه احد كبار الخبراء الامنيين لصحيفة هارتس التي تناولت بشكل مطول تداعيات اختراق طائرة حسان أجواء فلسطين وعادت بسلام.

وقالت الصحيفة العبرية إن اختراق الطائرة بدون طيار من لبنان إلى أعماق أراضي الكيان الإسرائيلي يضع مشكلة تدركها الجهات الأمنية والسياسية الرفيعة، لكنها لا تتطرق إليها علناً.

واكدت هارتس ما قاله الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله من ان هناك انجازات محدودة لسياسة اسرائيل في المعركة بين حربين، بالتحديد في الساحة التي فيها احتمالية مرتفعة للتدهور إلى حرب. ونقلت هارتس عن مصادر أمنية رفيعة قولها إن مئات آلاف الصواريخ والقذائف التي في حوزة “حزب الله” تخلق ميزان ردع يصعب على إسرائيل العمل ضده.

ففي هذه المعركة يتجنب الجيش الإسرائيلي قدر الإمكان المس برجال حزب الله أو أهداف استراتيجية له في لبنان. وردود إسرائيل على عمليات الحزب الهجومية محسوبة نسبياً، ومعدة لنقل الرسائل. وهكذا، حلقت طائرات سلاح الجو في سماء بيروت رداً على اختراق طائرة بدون طيار، وهكذا سارع حزب الله إلى الإعلان بأن رجاله هم الذين أطلقوا الطائرة بدون طيار إلى إسرائيل فيما نقلت عن رئيس قسم الأبحاث في شعبة الاستخبارات العميد احتياط السابق درور شالوم، تحذيره من ان هناك جهدا لتقليل تفوق إسرائيل في المجال الجوي.

المصدر:يونيوز

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