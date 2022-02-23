مدبولي يستعرض المسودة النهائية لـ "استراتيجية التغيرات المناخية 2050"

عقد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، امس الأحد، اجتماعا؛ لاستعراض المسودة النهائية لـ"الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، ذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ "كوب 27" في نوفمبر القادم، بحضور عدد من الوزراء.

واستهل مدبولي، الاجتماع، بالإشارة إلى أهمية الإعلان قريبًا عن تفاصيل |الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050|، والتي تمثل حجر زاوية في إطار استعداد مصر لاستضافة الدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف. واعلن أنه يتابع الاستعدادات الجارية لتأهيل وتطوير مدينة شرم الشيخ كمدينة صديقة للبيئة؛ استعدادًا لاستضافة موضوع هذا المؤتمر المهم، وفق بيان لمكتبه الاعلامي.

واضاف رئيس الوزراء أن "اجتماع اللجنة العليا المعنية بالتحضير لاستضافة المؤتمر، المزمع عقده هذا الأسبوع لمتابعة سير تحضيرات الاستضافة، سيشهد مناقشات واضحة ومحددة بشأن عدد من الجوانب التنظيمية والفنية".

وأشار إلى أن اللقاءات، التي عقدت مع مصر على هامش "القمة الأوروبية - الأفريقية" السادسة، في بروكسل منذ أيام، عكست اهتمامًا كبيرًا لدى الدول والجهات الدولية لدعم رئاسة مصر لمؤتمرCOP27 القادم، مشددًا في هذا الصدد على "ضرورة الاستفادة من هذا الزخم في دعم القضايا الوطنية ذات الصلة بالعمل المناخي، وتعزيز دور مصر في ملف تغير المناخ".

من جانبهم، أكد الوزراء الحضور أهمية إطلاق الاستراتيجية في أقرب وقت ممكن، ومن ثم تحديث مساهمات مصر الوطنية المحددة لتقليل الانبعاثات الضارة، بما يعكس التزام مصر بالوفاء بتعهداتها نحو الحد من مواجهة مخاطر تغير المناخ، وحرصها على استقطاب التمويل اللازم لدعم تحقيق هذه التعهدات.

وفي نهاية الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة الانتهاء من النسخة النهائية من "الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050"، بعد مراجعة الوزراء المعنيين؛ تمهيداً لإطلاقها، وتحديد المشروعات والمبادرات وصياغة الرسائل السياسية والفنية ذات الصلة بالمؤتمر، ووضع تصور منهجي للتعامل مع الشركاء الدوليين سواء حكومات أو هيئات ومؤسسات دولية أو قطاع خاص من المهتمين بدعم رئاسة مصر للمؤتمر، بما ينظم ويعزز الاستفادة من هذا الدعم.

المصدر:يونيوز