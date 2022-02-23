النص الأصلي
صفحه نخست » السیاسة
۵۱مشاهدات
‍ پ

حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد

أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه، امتلاكه الإمكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد وتجاوز الضغوط القصوى التي تمارسها الادارة الاميركية على الشعب اللبناني.
رمز الخبر: ۶۳۳۹۰
تأريخ النشر: 22 February 2022

وشدد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين على القدرة على بناء لبنان الجديد القويّ المنيع المقاوم.

وخلال لقاء لجان العمل في المؤسسات التربوية في المنطقة الثانية الذي أقيم في المدينة الكشفية في زوطر الشرقية، أكد السيد صفي الدين انه إذا أراد الأميركي أن يأخذنا للضغط الأقصى، يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا لبناء الوطن.

بدوره نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اعتبر ان الولايات المتحدة تضغط على اللبنانيين ليغيروا خياراتهم ولكنها ستصدم بالنتائج.

ومن جهته عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، اشار الى اهمية الانجاز النوعي الذي حققته مسيرة حسان في ساحة العدو الاسرائيلي.

وخلال الاحتفال الذي نظَّمه حزب الله في بلدة عيتيت الجنوبية في ذكرى القادة الشهداء، قال الشيخ قاووق إنَّ المقاومة اليوم في اقوى مراحلها. وشدَّد من جهة اخرى، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خلاصة تحليلات: الإقتراب الإماراتي من سوريا
إسرائيل والرباط يوقعان اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة
رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي تعلن ترشحها للإنتخابات الرئاسية المقبلة
سلطنة عمان..تدشين أول سيارة كهربائية في السلطنة
الزاملي: لجوء مسؤولين للتعيين دون العودة لمجلس الخدمة يعدّ فسادا ماليا واداريا
بوتين يعلن اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
المقداد: قادرون على رد الصاع صاعين لإسرائيل.. ولافروف يدين الاعتداءات على دمشق
قادة الإحتلال يعبرون عن غضبهم من ادارة بايدن الساعية إلى اتفاق نووي مع ايران
رئيس الاتحاد العمالي العام يدعو إلى الغاء الإحتكارات وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين
خبراء صهاينة يحذرون من كسر التوازن في الجو مع حزب الله
المقداد: ندين محاولات التضليل الإعلامي ضد روسيا.. ولافروف: لضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا
كيان العدو يراهن على الإنتخابات في مواجهة حزب الله
مدبولي يستعرض المسودة النهائية لـ "استراتيجية التغيرات المناخية 2050"
أشتية يتهم الاحتلال بممارسة التطهير العرقي ويحمّله مسؤولية تفجير الاوضاع الميدانية
حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد
صحة غزة توضِّح تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع
خلاصة تحليلات: الإقتراب الإماراتي من سوريا
بوتين يعلن اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
قادة الإحتلال يعبرون عن غضبهم من ادارة بايدن الساعية إلى اتفاق نووي مع ايران
كيان العدو يراهن على الإنتخابات في مواجهة حزب الله
مدبولي يستعرض المسودة النهائية لـ "استراتيجية التغيرات المناخية 2050"
اعلام العدو: مسيرة حزب الله اخترقت الوعي الاسرائيلي
اليونيفل: أي عبور غير مصرّح به فوق "الخط الأزرق" هو خرق للقرار 1701 ولا حرب في الجنوب
رئيس الاتحاد العمالي العام يدعو إلى الغاء الإحتكارات وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين
المقداد: ندين محاولات التضليل الإعلامي ضد روسيا.. ولافروف: لضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا
إعلام الاحتلال: مُسيّرة "حسّان" أثبتت أن المعركة على الوعي انتقلت الى الجو
خبراء صهاينة يحذرون من كسر التوازن في الجو مع حزب الله
أشتية يتهم الاحتلال بممارسة التطهير العرقي ويحمّله مسؤولية تفجير الاوضاع الميدانية
حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد
خبير عسكري: معركة حرض إنجاز عسكري كبير للقوات المسلحة وهزيمة ثقيلة للتحالف السعودي