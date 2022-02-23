حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد

أكد حزب الله على لسان عدد من مسؤوليه، امتلاكه الإمكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد وتجاوز الضغوط القصوى التي تمارسها الادارة الاميركية على الشعب اللبناني.

وشدد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين على القدرة على بناء لبنان الجديد القويّ المنيع المقاوم.

وخلال لقاء لجان العمل في المؤسسات التربوية في المنطقة الثانية الذي أقيم في المدينة الكشفية في زوطر الشرقية، أكد السيد صفي الدين انه إذا أراد الأميركي أن يأخذنا للضغط الأقصى، يجب علينا أن نذهب إلى الخيار الأقصى في الإعتماد على أنفسنا لبناء الوطن.

بدوره نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش اعتبر ان الولايات المتحدة تضغط على اللبنانيين ليغيروا خياراتهم ولكنها ستصدم بالنتائج.

ومن جهته عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق، اشار الى اهمية الانجاز النوعي الذي حققته مسيرة حسان في ساحة العدو الاسرائيلي.

وخلال الاحتفال الذي نظَّمه حزب الله في بلدة عيتيت الجنوبية في ذكرى القادة الشهداء، قال الشيخ قاووق إنَّ المقاومة اليوم في اقوى مراحلها. وشدَّد من جهة اخرى، على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها.

المصدر:يونيوز