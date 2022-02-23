اعلام العدو: مسيرة حزب الله اخترقت الوعي الاسرائيلي

يواصل اعلام العدو متابعة النقاشات في موضوع نجاح المقاومة في لبنان باختراق العمق الصهيوني بواسطة طائرة حسان المسيرة، والتي ولدت حالة من القلق والصدمة على المستويات الصهيونية كافة.

وفي جديد التعليقات رأت صحيفة يديعوت احرونوت ان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله برهن ان المعركة على الوعي دخلت في المجال الجوي وان عملية دخول طائرة حسان الى أجواء الأراضي المحتلة يأتي في اطار هذه المعركة التي تشهد تطورا متناميا مع تطوير ايران وحلفائها للطائرات المسيرة على أنواعها بشكل كبير، وان اختراق هذه الطائرة هو جزء من معركة أوسع تخوضها تل ابيب مقابل حزب الله على حرية الحركة الجوية مثلها مثل الحرب على تنامي قدرات الحزب الصاروخية.

يديعوت سألت هل كان من الصواب وضع مئات الالاف من المستوطنين في الشمال في حالة من القلق عند اقتحام طائرة حزب الله المسيرة، ذلك عند تفعيل منظومات الإنذار واطلاق صواريخ القبة الحديدة الباهظة الثمن.

يديعوت اضافت ان هذه الخطوة بالنسبة لنصر الله هي خطوة أخرى في الحرب التي أعلنها لتقليص حرية العمل الجوية للجيش الإسرائيلي في لبنان والتي تهدف إلى جمع المعلومات الاستخبارية. حيث اكد مسؤولون كبار في هيئة الأركان في جيش الاحتلال كلام الأمين العام للحزب بأن حرية العمل الجوية الإسرائيلية تضررت وفق يديعوت.

اما صحيفة معاريف فقد اقرت بأن السيطرة على الأجندة في إسرائيل عبر اطلاق هذه الطائرة المسيرة، وتشغيل نظام صفارات الانذار في منتصف يوم سياحي جميل وضرب الشعور بالامن هو بالضبط ما أراده حزب الله.

الصحيفة سألت هل تعبر العملية عن هدف في حرب الوعي ام استراتيجية دقيقة من قبل الحزب شارحة وفق التقديرات الصهيونية ان حزب الله حقق في السنوات الأخيرة قفزة كبيرة في قدراته في كل ما يتعلق بالطائرات المسيرة والتي من المتوقع ان يستخدمها الحزب في الحرب المقبلة مع إسرائيل لتحقيق اهداف اكثر دقة.

من جانب آخر كشفت القناة الثانية عشر العبرية عن محاولات تقوم بها تل ابيب لتشكيل حلف إقليمي لمواجهة خطر الطائرات المسيرة مع بعض الدول المجاورة من دون ان تسميها وذلك بهدف استغلال إمكانات كل دولة في الكشف واعتراض هذه التهديدات الجديدة.

المصدر:يونيوز