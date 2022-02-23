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صحة غزة توضِّح تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع

ذكر المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أشرف القدرة، أن خلية الأزمة بالوزارة ناقشت صباح يوم الإثنين، جملة من التقارير المتعلقة بالحالة الوبائية لفيروس "كورونا" في قطاع غزة.
رمز الخبر: ۶۳۳۸۸
تأريخ النشر: 22 February 2022

وأشار خلال الإيجاز الصحفي للوزارة، اليوم الاثنين، إلى أن التقارير تشير إلى استقرار نسبي في إشغال الأسرَّة المخصصة لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات القطاع.

وأوضح أن الإحصائيات تشير إلى بدء التراجع في نسبة الحالات المسجلة من جملة الفحوصات اليومية، منوهًا إلى أن "خلية الأزمة تؤكد أن الأيام القادمة حساسة وربما تشهد تسجيل مزيد من الحالات الخطيرة ومزيد من الوفيات، وخاصة من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة من غير المطعمين".

وأفاد بأن خلية الأزمة "توجِّه الشكر لكافة الطواقم الصحية التي استطاعت التعامل مع كافة الإصابات ودرجات خطورتها المختلفة بالمستشفيات"، مبينًا أن "خطة مواجهة الجائحة نجحت في الموجة الرابعة التي نعيش قمتها حاليا دون إغراق للمنظومة الصحية."

ونوَّه إلى أن "الإجراءات والقرارات التي اتخذتها وزارة الصحة بتوسيع دائرة الفحص لحالات الاشتباه في 129 مركز صحي نجحت في التخفيف عن مراكز الفرز التنفسي بالمستشفيات"، موضحًا أن خلية الأزمة قررت صباح اليوم إعادة اجراء العمليات المجدولة في المستشفيات.

وأضاف القدرة أن خلية الأزمة قررت تعليق العمل بقرار وقف الإجازات للموظفين، مؤكدًا "الاستمرار في برنامج التطعيم ضد فيروس كوفيد 19 لكافة المواطنين وطلبة المدارس والجامعات لتحصين المجتمع وخفض الوفيات."

المصدر:يونيوز

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