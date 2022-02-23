النص الأصلي
صفحه نخست » عمومی
۴۸مشاهدات
‍ پ

النائب محمد رعد: المقاومة تبذل كل ما في وسعها لتوفّر الحماية لبلدنا ولسيادته

شدد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة، النائب محمد رعد، على أن المقاومة تتصدى للعدوان الصهيوني والتكفيري الغاشمين وهي تقوم بواجبها في هذا المجال.
رمز الخبر: ۶۳۳۸۶
تأريخ النشر: 22 February 2022

واوضح النائب رعد أن المقاومة تعدّ وتستعدّ وتبذل كل الوسع من أجل أن توفّر الحماية لبلدنا ولسيادته ولشعبنا المستهدف، وأن تنشئ معادلات ردع تمنع العدو من التطاول على أمننا وسيادتنا.

ولفت إلى أن مسيّرة حسًان، الشهيد القائد، ليست إلا واحدة من الأساليب والوسائل التي تبتدعها المقاومة من أجل توفير معادلة ردع تمنع العدو من أن يتعدى وأن يتطاول وأن يمسّ أمن شعبنا ودولتنا ومجتمعنا المتعدد الطوائف والمذاهب والاتجاهات.

كلام رعد جاء حلال افتتاحه المركز الرئيسي لجمعية "وتعاونوا" في بلدة النميرية الجنوبية، بمشاركة مسؤول حزب الله في منطقة الجنوب الثانية علي ضعون وشخصيات وفعاليات، حيث أكد رعد أن المقاومة لا تدافع عن منطقة ولا عن مذهب ولا عن طائفة، وإنما تدافع عن كل شعبنا اللبناني الذي له حق أن يعيش آمنًا سيدًا كريمًا حرًا في وطنه.

وأضاف "بقدر ما نحن معنيون أن نحمي سيادة بلدنا ونمنع العدوان ونحفظ كرامة شعبنا واستقلال قرارنا، بقدر ما نحن معنيون بأن نبلسم جراحات أهلنا، خصوصًا أن هذه الأزمة مفتعلة وممنهجة وموجهة منذ بدايتها وصولًا إلى حلقتها التي باشر المجتمع التحضير لها وهي حلقة الإنتخابات، كل الهدف هو محاصرة المجتمع المقاوم وكسره ومنع هذا المجتمع أن يصدح برأيه".

وختم رعد بأن كل ما يجري هو لحماية الأمن الإسرائيلي وتمهيد الطريق للتطبيع مع هذا العدو الذي لا يعرف للانسان قيمة.

المصدر:يونيوز

الرجوع الى أعلى الصفحة
رایکم
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* التعلیق:
آخرالاخبار
خلاصة تحليلات: الإقتراب الإماراتي من سوريا
إسرائيل والرباط يوقعان اتفاق تعاون في الاقتصاد والتجارة
رئيسة الحزب الدّستوري الحر عبير موسي تعلن ترشحها للإنتخابات الرئاسية المقبلة
سلطنة عمان..تدشين أول سيارة كهربائية في السلطنة
الزاملي: لجوء مسؤولين للتعيين دون العودة لمجلس الخدمة يعدّ فسادا ماليا واداريا
بوتين يعلن اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
المقداد: قادرون على رد الصاع صاعين لإسرائيل.. ولافروف يدين الاعتداءات على دمشق
قادة الإحتلال يعبرون عن غضبهم من ادارة بايدن الساعية إلى اتفاق نووي مع ايران
رئيس الاتحاد العمالي العام يدعو إلى الغاء الإحتكارات وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين
خبراء صهاينة يحذرون من كسر التوازن في الجو مع حزب الله
المقداد: ندين محاولات التضليل الإعلامي ضد روسيا.. ولافروف: لضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا
كيان العدو يراهن على الإنتخابات في مواجهة حزب الله
مدبولي يستعرض المسودة النهائية لـ "استراتيجية التغيرات المناخية 2050"
أشتية يتهم الاحتلال بممارسة التطهير العرقي ويحمّله مسؤولية تفجير الاوضاع الميدانية
حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد
صحة غزة توضِّح تطورات الحالة الوبائية لفيروس كورونا في القطاع
خلاصة تحليلات: الإقتراب الإماراتي من سوريا
بوتين يعلن اعتراف موسكو بلوغانسك ودونيتسك جمهوريتين مستقلتين عن أوكرانيا
قادة الإحتلال يعبرون عن غضبهم من ادارة بايدن الساعية إلى اتفاق نووي مع ايران
كيان العدو يراهن على الإنتخابات في مواجهة حزب الله
مدبولي يستعرض المسودة النهائية لـ "استراتيجية التغيرات المناخية 2050"
اعلام العدو: مسيرة حزب الله اخترقت الوعي الاسرائيلي
اليونيفل: أي عبور غير مصرّح به فوق "الخط الأزرق" هو خرق للقرار 1701 ولا حرب في الجنوب
رئيس الاتحاد العمالي العام يدعو إلى الغاء الإحتكارات وخلق فرص عمل جديدة للبنانيين
المقداد: ندين محاولات التضليل الإعلامي ضد روسيا.. ولافروف: لضرورة حل الأزمة في سوريا سياسيا
إعلام الاحتلال: مُسيّرة "حسّان" أثبتت أن المعركة على الوعي انتقلت الى الجو
خبراء صهاينة يحذرون من كسر التوازن في الجو مع حزب الله
أشتية يتهم الاحتلال بممارسة التطهير العرقي ويحمّله مسؤولية تفجير الاوضاع الميدانية
حزب الله: لدينا الامكانات والقدرات لبناء لبنان الجديد
خبير عسكري: معركة حرض إنجاز عسكري كبير للقوات المسلحة وهزيمة ثقيلة للتحالف السعودي