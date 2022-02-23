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اليونيفل: أي عبور غير مصرّح به فوق "الخط الأزرق" هو خرق للقرار 1701 ولا حرب في الجنوب

رمز الخبر: ۶۳۳۸۴
تأريخ النشر: 22 February 2022

قائد قوات اليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول في حوار خاص مع وكالة يونيوز للأخبار للحديث عن حادثتي تحليق الطيران الحربي الاسرائيلي في الاجواء اللبنانية في أعقاب إطلاق المقاومة الاسلامية في لبنان طائرة مسيرة عبرت الأجواء الفلسطينية المحتلة وعادت بسلام الى لبنان.

أكد قائد قوات اليونيفيل اللواء ستيفانو دل كول، أن أي عبور غير مصرّح به فوق "الخط الأزرق" هو خرق لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701، في إشارة إلى تحليق الطيران الحربي الإسرائيلي فوق بيروت وعدد من المناطق اللبنانية يوم الجمعة الماضي، في أعقاب إعلان المقاومة الإسلامية - حزب الله إطلاقها طائرة مسيرّة حلّقت فوق أجواء فلسطين المحتلة مدة 40 دقيقة وعودتها بسلام.

وفي معرض تعليقه على الحدث، قال كول في تصريح خاص لوكالة يونيوز للاخبار، "إن حادثًا كهذا ليس جديدًا، لكن الخروق التي تحصل فوق الخط الازرق فإننا نعدّها خروقًا".

ولفت إلى دور قوات اليونيفيل في هذه الظروف، قائلاً: "لدينا فريق ارتباط خاص يعمل على الجهتين من الخط الأزرق، إذ نقوم باتصالات فورية مع الجيشين الإسرائيلي واللبناني بهدف خفض التصعيد والتوتر، وهذا أمر مهم بالنسبة لنا".

واستبعد قائد قوات اليونيفيل احتمالية وقوع حرب جنوب لبنان في ضوء التوتر القائم في المنطقة، معتبرًا أن اليونيفيل تعمل منذ العام 2006 على إبقاء الوضع شبه مستقر في الجنوب.

وفي هذا الصدد، قال كول: "منذ العام 2006 ولغاية اليوم يعيش جنوب لبنان هدوءًا نسبيًا، ولقد تمكنت اليونيفيل من إرساء هذا الهدوء، وهذه هي المهام الموكلة إلى قوات حفظ السلام".

إلى ذلك، أشار قائد قوات اليونيفيل إلى أن الاوضاع في الشرق الأوسط لطالما تأثرت بمجموعة من الظروف، وفي هذه الحالة يتوجب علينا التفاوض مع مختلف الجهات، لأن أي تفسير خاطئ قد يُساهم في تصعيد الأوضاع، إضافة إلى متابعتنا لتطبيق القرار 1701 الصادر عام 2006.

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان - حزب الله، أعلنت يوم الجمعة أنها أطلقت طائرة مسيرة حملت اسم "حسان" داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة، لمدة 40 دقيقة في مهمة استطلاعية امتدت على طول 70 كيلومترًا في فلسطين المحتلة.

وأكد بيان حزب الله أن الطائرة جالت في المنطقة المستهدفة داخل فلسطين المحتلة، لمدة أربعين دقيقة في مهمة ‏إستطلاعيّة أمتدّت على طول 70 كيلومتراً شمال فلسطين المحتلة. وشدد البيان على أنه ‏وبالرغم من كل محاولات العدو المتعددة والمتتالية لإسقاطها عادت ‏الطائرة "حسان" من الأراضي المحتلة سالمة، بعد أن نفذت المهمة ‏المطلوبة بنجاح ودون أن تؤثر على حركتها كل إجراءات العدو ‏الموجودة والمتبعة.

وكان جيش الإحتلال الإسرائيلي قد أقر بأنه فشل في اعتراض الطائرة المسيرة التي دخلت إلى فلسطين المحتلة قادمة من لبنان.

ويأتي هذا بعد أيام من إعلان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله أن المقاومة الإسلامية في لبنان بدأت بتصنيع طائرات من دون طيار.

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