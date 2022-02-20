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وزراء خارجية مجموعة السبع: مستعدون للحوار مع روسيا بشأن الأمن الأوروبي و"الحد من التسلح"

أكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، اليوم السبت، "استعداد بلادهم للحوار مع روسيا حول المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الأمن الأوروبي والحد من التسلح وتعزيز الثقة".
رمز الخبر: ۶۳۳۸۱
تأريخ النشر: 20 February 2022

وقال وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان مشترك، "أخذنا بالاعتبار التصريحات الروسية الأخيرة عن استعداد روسيا للانخراط دبلوماسيا، ونحن نؤكد التزامنا تجاه روسيا بمواصلة الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، مثل الأمن الأوروبي، وبناء الثقة والحد من التسلح والشفافية، ونجدد التأكيد على التزامنا بإيجاد حل سلمي ودبلوماسي للأزمة الحالية".

ودعا البيان، روسيا إلى "اختيار مسار الدبلوماسية فيما يتعلق بالأزمة في أوكرانيا، وسحب قواتها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن الدول الغربية لم تر أي دليل على سحب موسكو لقواتها العسكرية من الحدود مع أوكرانيا".

وجاء في البيان، "إن زيادة انتهاكات نظام وقف إطلاق النار على خط التماس في الأيام الأخيرة مقلقة للغاية. نحن ندين استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف العشوائي للمناطق المدنية، وهو ما ينتهك بشكل واضح اتفاقات مينسك".

وأضاف البيان أن "تنفيذ اتفاقات مينسك، هو الطريق الوحيد، للوصول لتسوية سياسية دائمة للأزمة في شرق أوكرانيا

المصدر:يونيوز

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