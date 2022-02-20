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السيد صفي الدين :

المستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمتها مسيرة حسان والاتي اعظم

أكد رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله السيد هاشم صفي الدين أنّنا أقوياء والمستقبل للمقاومة وللمعادلة التي رسمها حسّان اللقيس والتي ترسمها مسيّرة حسّان والآتي أعظم وستجعل الإسرائيلي مذهولا أمام قدرات المقاومة .
رمز الخبر: ۶۳۳۸۰
تأريخ النشر: 20 February 2022

وشدّد سماحته أنّه اذا اراد الاميركي من خلال الضغط والحصار على لبنان اقتصاديا وماليا إراحة العدو الاسرائيلي وتخفيف القلق فإن طائرتنا بالامس جعلت الإسرائيلي يزداد قلقًا .

وتابع السيّد صفيّ الدين أنّ أزلام اميركا يحلمون بمواقع متقدّمة وأنا أقول لكم أنتم جميعا الذين تستظلون بالخيمة الاميركية وتتوقعون (الشحادة من الخليج) سيأتي اليوم الذي تجدون فيه كل أموالكم تذهب مع الرياح بلا قيمة ومن يتحدّى حزب الله سينكسر ويهزم في أيّ مكان .

ورأى أنّ أميركا بسفارتها وحلفائها تنفق اموالا من أجل تخريب لبنان من خلال الجمعيات لتشويه صورة حزب الله وانا اقول لكم نحن خلال الأعوام الأربعة صرفنا ٦ ملايين دولار من أجل مشروع ترميم المنازل في البقاع والجنوب ونحن لم نعلن عنه سابقًا .

ولفت سماحته إنّ المقاومة وجمهورها وقاعدتها قوية ولا تتزحزح ولا تهتز وما نقوم به هو فعلٌ في تحقيق الهدف في كل المجالات .

وأكّد السيد صفي الدين أن المقاومة لكي تبقى نموذجا من خلال المواجهة والتقدم يجب أن تبقى يقظة على السلاح وتطوّره ونوعه وتجهيزه وتحضيره والتدريب وكل شيء مرتبط بالشؤون العسكرية .

وختم سماحته بأن المقاومة في لبنان هي نموذج وفيها خصوصيات وميزات مهمة وهذا من توفيق الله وهذا النموذج يرسم معادلات جديدة وأبوابا واسعة وتتعرض لأعتى هجمة تواجهها مقاومة في عصرنا الحديث من قبل الاستكبار العالمي ..

كلام السيّد صفي الدين جاء خلال حفل أقيم في مدينة النبطية حول إطلاق المرحلة الثانية من مشروع ترميم المنازل للعائلات الفقيرة والمستضعفة في منطقة الجنوب الثانية بمشاركة مسؤول المنطقة الحاج علي ضعون وشخصيات وفعاليات .

المصدر: المنار

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