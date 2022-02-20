بوتين يشرف على تدريبات استراتيجية نووية بمشاركة نظيره البيلاروسي

أشرف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بمشاركة الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم السبت، على تدريب خاص بقيادة القوات المسلحة الروسية، تشمل إطلاق صواريخ باليستية.

وكشف الكرملين عن تفاصيل المناورات التي أطلق عليها "الردع الاستراتيجي"، والتي أسفرت عن إطلاق ناجح لصواريخ "كينجال" الباليستية فرط الصوتية.

وأطلقت سفن وغواصات أساطيل البحر الشمالي والأسود صواريخ من نوع "كاليبر" المجنحة، وصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية على أهداف بحرية وبرية، وفق وكالة "سبوتنيك".

كما جرى إطلاق صاروخ مجنح أرضي من طراز "إسكندر" في ميدان الاختبار "كابوستين يار"، إضافة لإطلاق صاروخ باليستي نووي عابر للقارات من طراز "يارس" من "بليسيتسك" في ميدان "كورا" في كامتشاتكا.

كما شاركت في المناورات صواريخ مجنحة، جرى إطلاقها من الجو ومن قاذفات الصواريخ الاستراتيجية بعيدة المدى "تو-95 إم إس"، وأصابت أهدافاً في نطاقات مناطق "بيمبوي" و"كورا".

وجرى إطلاق صاروخ باليستي من نوع "سينيفا" من الغواصة النووية "كاريليا"، في بحر بارنتس.

جاء ذلك في وقت دخلت مناورات "حزم الاتحاد" المشتركة بين الدولتين، والجارية على أراضي بيلاروسيا، مرحلتها النهائية، وذلك بحضور مسؤولين أجانب وممثلين عن وسائل إعلام دولية، وفق "روسيا اليوم".

المصدر:يونيوز