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ائتلاف 14 فبراير: نقف مع كل قضايا الأمة لا سيما قضية القدس واليمن

قال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت إبراهيم العرادي إنّه بعد 11 عامًا ما زال النظام الخليفيّ يمارس أبشع الانتهاكات بحقّ الشعب السلميّ المسالم المتحضّر من قتل واعتقال وتهجير.
رمز الخبر: ۶۳۳۷۴
تأريخ النشر: 19 February 2022

قال مدير المكتب السياسيّ لائتلاف 14 فبراير في بيروت إبراهيم العرادي إنّ علماء البحرين يرزحون في السجون منذ سنوات، وفي مقدّمتهم أستاذ البحث الخارج الشيخ عبد الجليل المقداد، والكثير من الرموز الوطنيّة، لافتًا إلى أنّه بعد 11 عامًا ما زال النظام الخليفيّ يمارس أبشع الانتهاكات بحقّ الشعب السلميّ المسالم المتحضّر من قتل واعتقال وتهجير.

وأكّد العرادي في كلمة له خلال حفل خطابي أقيم في النجف اليوم السبت، إحياء لذكرى الثورة الشعبية في البحرين، إنّ المعارضة في البحرين باتت اليوم أقوى من أيّ وقت مضى بينما النظام الخليفيّ أضعف، فهو صار عبئًا على محور الشرّ الذي صارت ضريبة حمايته أكثر من التخلّص منه.

وشدد على أنّ المعارضة البحراينية تقف مع كلّ قضايا الأمّة، ولا سيّما قضيّة القدس بالرغم من كلّ القمع، مشيرًا إلى الشهيد الذي قدّمه شعب البحرين في سبيل القدس الشهيد محمد جمعة، إضافة إلى مئات الجرحى.

وأضاف أنّ موقف المعارضة ثابت للتخلّص من الديكتاتوريّة الخليفيّة التي تجثم فوق صدور البحرانيين، وثابت كذلك في الوقوف مع شعب اليمن الصامد في مواجهة العدوان السعوديّ- الإماراتي، ومع كلّ الشعوب المظلومة.

هذا وأقام ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير اليوم السبت حفله الخطابي المركزي الثاني في العراق، ضمن أنشطته لإحياء الذكرى الـ11 لثورة البحرين.

المصدر:يونيوز

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