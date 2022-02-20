الغنوشي: البرلمان عائد والشعب سيتخلص من سعيد الديكتاتور الذي يتجه قُدما لتدمير السلطات

وصف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، رئيس الجمهورية قيس سعيد بالديكتاتور، منتقدا ما اعتبره رغبته في إلغاء 10 سنوات من الثورة وإلغاء المؤسسات والسلطات. واعلن ان "البرلمان التونسي عائد لا محالة ومشروع سعيّد يعيش بسبب تفرّقنا ووجود نزعة إقصائية."

انتقد رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان التونسي المجمدة أعماله، راشد الغنوشي، الرئيس التونسي قيس سعيد ووصفه بالدكتاتور، منتقدا ما اعتبره رغبته في إلغاء 10 سنوات من الثورة وإلغاء المؤسسات والسلطات.

موقف الغنوشي جاء في اجتماع تضامني مع القيادي في حركة "النهضة"، المعتقل ​نور الدين البحيري​، نظمه حراك "مواطنون ضد الانقلاب – المبادرة الديمقراطية" في العاصمة تونس، امس الجمعة.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت النهضة "اختطاف" البحيري من جانب رجال أمن بزي مدني، قبل أن يتم نقله إلى مستشفى في 3 كانون الثاني/يناير الماضي إثر تدهور صحته جراء إضرابه عن الطعام رفضا لاعتقاله.

واعتبر الغنوشي ان "مشروع الرئيس التونسي ​قيس سعيّد​، يعيش بسبب تفرّقنا كقوى سياسية، بالإضافة لوجود نزعة إقصائية وشيطنة 10 سنوات من الثورة".

واكد أن "البرلمان عائد بأعضائه لا محالة، أحب من أحب وكره من كره. والشعب سيتخلص من قيس سعيد كما تخلص من دكتاتوريين قبله".

وقال الغنوشي إنه "من الواضح أن سعيّد يتجه قٌدما للاستيلاء على السلط وتدميرها...إذا أراد استهداف مؤسسة يُسلّط عليها حملة إعلامية ومن ثم يوجه الصواريخ".

كما انتقد الرئيس التونسي قيس سعيد ومعاونيه قائلا: "تُطلّ علينا وجوه لا يعرف لها أي نشاط سياسي ويقدمون أنفسهم على أنّهم أعضاء حملته التفسيرية، لكنهم يذكروننا بدعاة التشيّع الذين يتم تدريبهم في السر ثم يخرجون يتكلّمون بلغة واحدة".

وأضاف: "المشكل مع قيس سعيّد ليس أنه سني أو شيعي بل كونه يريد أن يلغي الثورة التونسية والسلطة القضائية، والاستيلاء على كل السلطات وتدميرها".

وتابع رئيس حركة النهضة قائلا "التونسيون سيتخلصون من هذا البلاء" وفق تعبيره.

وتساءل الغنوشي بالقول "كيف انتخبناه (في إشارة إلى قيس سعيد)...ربي يغفرلنا"، داعيا السياسيين إلى الاتعاظ. وذكر انه " لابد أن نأخذ الدرس مما حصل، ولا أحد منا قادر لوحده على دفع هذا البلاء"، في إشارة الى الإجراءات التي اتخذها سعيّد، من ضمنها تجميد عمل البرلمان.

وِأشار الغنوشي إلى أن "الديمقراطية قطار متوقف، وأمامه سد وينبغي أن يزاح هذا السد"، مشددًا على أن "الوضع شبيه بوضع الحركات الوطنية، ويجب تقديم المهام الوطنية عن كل المهام الحزبية".

والجدير بالذكر، أن سعيد أعلن في 25 تموز الماضي، عن جملة من التدابير الاستثنائية، من بينها تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، الأمر الذي يواجه معارضة من قوى سياسية تونسية، من بينها حركة "النهضة" و "مواطنون ضد الانقلاب

المصدر:يونيوز